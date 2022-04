Jetzt teilen:

Pressemeldungen vom 11.04.2022:

Nach Ladendiebstahl geflüchtet - Wichtige Zeuginnen gesucht + Brand in Garage - 100.000 Euro Schaden + Frau angefahren und geflüchtet + Auseinandersetzung auf Harbacher Kirmes

Gießen: Nach Ladendiebstahl geflüchtet - Wichtige Zeuginnen gesucht

Die Polizei sucht nach zwei Zeuginnen, die in der Nähe des Bahnhofes versuchten, einen Tatverdächtigen nach einem Ladendiebstahl festzuhalten. Am Samstag gegen 09.55 Uhr steckte der 22-jährige Asylbewerber aus Algerien in einem Kaufhaus im Seltersweg offensichtlich Waren im Wert von über 1.200 Euro ein. Während er anschließend in Richtung Bahnhof flüchtete, folgte ihm der Ladendetektiv und kurze Zeit später ebenfalls zwei Polizeibeamte. Als die Polizisten ihn festhalten wollten, trat dieser nach den Beamten und lief weiter in Richtung der Gleise. Im Bereich einer Gleisüberführung versuchten zwei unbekannte Frauen den Flüchtenden ebenfalls festzuhalten, welcher daraufhin nach ihnen schlug und trat. In der Bahnhofstraße kam es dann letztendlich zur Festnahme des Algeriers. Dabei verletzten sich zwei Polizisten leicht. In der Polizeiwache und auch auf dem Weg dorthin beleidigte der Festgenommene die Beamten unter anderem als Rassisten und Nazis. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft führten die Ermittler den Tatverdächtigen einem Haftrichter vor. Nachdem dieser einen Haftbefehl erließ, kam der 22-Jährige in eine hessische Justizvollzugsanstalt. Zeugen, insbesondere die beiden Frauen, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Außenspiegel entwendet

In der Ludwigstraße stahlen Unbekannte den Außenspiegel eines blauen VW Polo. Der Diebstahl dürfte sich zwischen 22.00 Uhr am Freitag und 07.00 Uhr am Samstag ereignet haben. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Kettendiebstahl im Hainerweg

Unbekannte stahlen zwischen 17.30 Uhr am Samstag und 19.40 Uhr am Sonntag mehrere Ketten, die zum Absperren von Grundstücken dienen, im Hainerweg. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Türen hielten Stand

Mehrere Türen eines Universitätsgebäudes in der Karl-Glöckner-Straße hielten den Hebelversuchen von Einbrechern stand. Zwischen 17.00 Uhr am Freitag und 08.30 Uhr machten sich die Unbekannten an drei Türen des Cafés zu schaffen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Ohne Beute geflüchtet

Offenbar ohne Beute flüchtete Unbekannte nach einem Einbruch in ein Gartenhaus im Wißmarer Weg. Die Einbrecher zerstörten den Teil eines Fensters und drückten ein anderes Fenster auf. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Windschutzscheibe beschädigt

Rund 1.000 Euro wird eine neue Windschutzscheibe nach einer Sachbeschädigung in der Straße "Am Brennofen" kosten. Zwischen 18.00 Uhr am Samstag und 17.30 Uhr am Sonntag schlugen Vandalen die Scheibe eines geparkten Fahrzeuges ein. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: PKW aufgebrochen

Auf eine Jacke, eine Sonnenbrille und Schlüssel hatten es Diebe in der Schlachthofstraße abgesehen. Zwischen 21.30 Uhr am Samstag und 02.00 Uhr am Sonntag machten sich die Unbekannten an einem schwarzen Seat zu schaffen und entwendeten daraus die Sachen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Fast zwei Promille gepustet

Stattliche 1,93 Promille zeigte das Display eines Alkoholtesters den Beamten bei der Kontrolle eines Autofahrers an. Die Polizisten erwischten den berauschten 22-Jährigen am Sonntag gegen 02.00 Uhr in der Straße "An der Automeile" und nahmen ihn mit auf die Polizeiwache. Dort musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen

Lich: Dieseldiebstahl in Ober-Bessingen

Ein landwirtschaftlicher Betrieb in Ober-Bessingen geriet am vergangenen Wochenende in den Fokus von Dieseldieben. Zwischen 20.00 Uhr am Samstag und 11.00 Uhr am Sonntag zapften sie aus mindestens einem Traktor etwa 150 Liter Diesel in der Ortsstraße ab. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Hungen: Reifen zerstochen und Lack zerkratzten

Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Untertorstraße zerstachen unbekannte alle vier Reifen eines Opel und zerkratzten dessen Lack. Die Vandalen schlugen am Freitag zwischen 20.30 und 22.00 Uhr zu. Wer kann Angaben zu den Verursachern des etwa 3.300 Euro teuren Schadens machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Linden: Kennzeichendiebstahl

Im Rosenweg in Leihgestern schlugen am vergangenen Wochenende Kennzeichendiebe zu. Zwischen 18.00 Uhr am Freitag und 09.45 Uhr am Samstag montierten sie die Nummernschilder eins geparkten Polos ab. Wer hat den Diebstahl oder etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Kennzeichen (GI-BB 966) machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen

Grünberg: Brand in Garage - 100.000 Euro Schaden

Zu einem Schaden von mindestens 100.000 Euro kam es am Montagmittag in der Walther-Bender-Straße in Grünberg. Offenbar war dort ein PKW in Brand geraten. Durch die Flammen wurde ein weiterer dort abgestellter PKW beschädigt. Auch das benachbarte Gebäude wurde offenbar beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Grünberg: Auseinandersetzung auf Harbacher Kirmes - Zeugen gesucht

Mit Kopfverletzungen brachte ein Rettungswagen einen 21-jähriger Sicherheitsmitarbeiter nach einer Auseinandersetzung auf einer Kirmes in Harbach in eine Klinik. Am Samstag gegen 03.20 Uhr gerieten der Sicherheitsdienst und ein 20-Jähriger Besucher auf dem Festplatz in der Ettingshäuser Straße aus bislang unbekannten Gründen in Streit. In dessen Verlauf schlug und trat der Gast den 21-Jährigen nach ersten Erkenntnissen mehrfach. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Linden: Blutentnahme nach Kontrolle

In der Hauptstraße zog eine Polizeistreife einen alkoholisierten Fahrzeugführer aus dem Verkehr. Die Beamten stoppten den 33-jährigen Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges am Samstag gegen 23.30 Uhr. Er pustete stattliche 1,73 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache und die Sicherstellung des Fahrzeuges.

Verkehrsunfälle und Unfallfluchten:

Heuchelheim an der Lahn: Flucht

Etwa 100 Euro wird voraussichtlich die Reparatur an einem Mercedes-Benz nach einer Verkehrsunfallflucht im Sanderweg kosten. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den schwarzen Kombi vermutlich bei einem Parkmanöver am Kennzeichen. Zeugen, die dort zwischen 21.00 Uhr am Freitag und 15.15 Uhr am Samstag etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Renault-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab

Auf der Autobahn zwischen dem Gambacher Kreuz und der Ausfahrt ist Sonntagfrüh eine Renault-Fahrerin von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 04.50 Uhr war die 25-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Kassel unterwegs, als sie plötzlich aus unbekannter Ursache nach rechts gegen die Schutzplanke prallte. Bei dem Unfall verletzte sich die aus dem Landkreis Gießen stammende Frau leicht. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Pohlheim: Flucht in Garbenteich

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar beim Vorbeifahren einen in der Licher Straße (Garbenteich) geparkten Golf. Der blaue Kompaktwagen stand dort zwischen 21.00 Uhr am Freitag und 09.00 Uhr am Samstag. Die Polizei schätzt den Sachschaden an der linken Seite des Fahrzeuges auf etwa 1.300 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Stoßstange beschädigt

Im Alten Wetzlarer Weg beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar bei einem Parkmanöver einen geparkten Golf. Der grüne Kompaktwagen stand dort zwischen 22.30 Uhr am Samstag und 20.15 Uhr am Sonntag. Der Sachschaden an der vorderen Stoßstange wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Fernwald: Im Begegnungsverkehr Spiegel touchiert - Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht auf der Landstraße 3129 nach Zeugen. Ein 28-Jähriger war am Freitag gegen 18.30 Uhr mit seinem BMW von Albach in Richtung Burkhardsfelden unterwegs, als ihm ein unbekannter Autofahrer entgegenkam. Da der Unbekannte vermutlich zu mittig fuhr, nutzte der aus Reiskirchen stammende BMW-Fahrer die Lichthupe. Plötzlich kam es dann zu Kollision mit dem Außenspiegel. Der Unbekannte fuhr anschließend einfach weiter. Der Sachschaden an dem Tiguan wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Wer war zum fraglichen Zeitpunkt ebenfalls auf der Landstraße unterwegs und kann Angaben zu dem unbekannten Auto, vermutlich ein dunkler VW, machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Türgriff beschädigt

In einem Parkhaus in der Nordanlage stellte eine Polo-Besitzerin an dem Griff a der Fahrertür einen Schaden fest. Offenbar stieß ein Unbekannter beim Ein- oder Austeigen mit der Tür gegen den Griff. Die Beschädigung ereignete sich am Samtig zwischen 10.40 und 11.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Verletzt nach Auffahrunfall

In der Europastraße verletzte sich ein 32-jähriger LKW-Fahrer bei einem Unfall leicht. Gegen 14.15 Uhr wollte er von der Europastraße nach links auf ein Betriebsgelände abbiegen, als ein Traktorfahrer mit seinem Gespann von hinten auf ihn auffuhr. Der 32-Jährige kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei schätzt die Schäden an beiden Fahrzeugen auf etwa 8.200 Euro.

Gießen: Auffahrunfall in der Frankfurter Straße

In der Frankfurter Straße fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Audi auf den Polo einer 19-jährigen Frau aus Wetzlar auf. Der junge Mann war am Freitag gegen 13.05 Uhr mit seinem Fahrzeug unterwegs, als er den Bremsvorgang der Wetzlarerin offenbar zu spät erkannte und anschließend gegen den Polo stieß. Durch den Aufprall verletzte sich die Autofahrerin leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Lich: Über Verkehrsinsel gefahren

Mit leichten Verletzungen kam eine 61-Jährige aus dem Wetteraukreis nach einem Unfall in der Hungener Straße in Birklar in eine Klinik. Am Sonntag gegen 1345 Uhr geriet die Frau mit ihrem Opel auf die Fahrbahnmitte, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei Schilder. Der Corsa war nicht mehr fahrbereit, so dass es ein Unternehmen abschleppen musste. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro

Lich: Zeugenaufruf nach Unfallfluchten

Trotz Schaden an einer Laterne fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Straße "Am Breuerbergsweiher" einfach weiter. Den Schaden an der Laterne wurde bereits vor einer Woche (04. April) festgestellt. Etwa 500 Euro beklagt der Besitzer eines BMW nach einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Am Will". Ein Unbekannter touchierte auf dem Rewe-Parkplatz am Samstag zwischen 14.15 und 14.45 Uhr den weißen 5er an der rechten Seite und flüchtete anschließend. Hinweise zu den beiden Unfallfluchten nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Reiskirchen: Frau angefahren und geflüchtet

Bei einem Unfall in de Enderstraße verletzte sich Sonntagfrüh eine 24-jährige Fußgängerin leicht. Während eine 22-Jährige mit ihrem PKW gegen 04.50 Uhr ausparken wollte, befanden sich mehrere Personen vor ihrem Fahrzeug. Ohne offenbar nach links auf die Fahrbahn zu lenken fuhr sie geradeaus auf die Personen zu, touchierte die Frau und stieß anschließend gegen einen vor ihr geparkten Mercedes Benz. Ohne ihre Pflicht nachzukommen, fuhr sie anschließend einfach davon. Die nachfolgenden Ermittlungen führten zu der 22-jährigen Frau.

Grünberg: Alkoholisiert und geflüchtet

Ein 55-Jähriger Mann aus Reiskirchen ist nach einem Unfall in der Ettingshäuser Straße in Harbach geflüchtet. Der Reiskirchener stieß am Sonntag gegen 02.10 Uhr mit seinem PKW offenbar bei Rückwärtsfahren gegen einen geparkten VW-Kombi und verursachte an diesem einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen informierten umgehend die Polizei. Beamte suchten den Fahrer an seiner Wohnanschrift auf. Er pustete 1,12 Promille. Anschließend folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Grünberg: Drei Leichtverletzte nach Unfall

Drei Leichtverletzte und etwa 7.000 Euro Schaden waren am Samstag die Folge eines Unfalles auf der Landstraße 3357. Ein 27-jähriger Opel-Fahrer aus Berlin und eine 18-jährige Peugeot Fahrerin aus Grünberg waren gegen 11.45 Uhr mit ihren Fahrzeugen in Richtung Reiskirchen unterwegs. Als der Berliner abbremste und nach links abbiegen wollte, fuhr die Grünbergerin aus den Opel auf. Die Fahrerin, der Fahrer und seine Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Kliniken.

Linden: Leichtverletzt nach Unfall

Eine Leichtverletzte und über 1.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Unfalles in der Wilhelmstraße in Leihgestern. Die beiden Unfallbeteiligten waren am Samstag gegen 12.25 Uhr von Langgöns kommend unterwegs. Nachdem ein 26-jähriger Tiguan-Fahrer abbremste, fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Golf auf den Tiguan auf. Dabei verletzte sich eine 59-jährige Insassin nach ersten Erkenntnissen leicht. Die beschädigten Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit.

