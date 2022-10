Polizei begleitet Demonstration in der Innenstadt - Abschlussmeldung

Jetzt teilen:

Gießen

Gießen:

Die Polizei zieht ein positives Fazit zum Abschluss der heutigen Versammlung in der Gießener Innenstadt.

Der Versammlungsleiter erklärte die Versammlung gegen 19.20 Uhr für beendet. An den Kundgebungen und den Aufzügen nahmen nach Einschätzungen der Polizei in der Spitze rund 700 Personen teil. Der Polizei wurden keine Störungen der Versammlung bekannt.

Im Rahmen einer Personenkontrolle konnten zwei bisher nicht identifizierte Täter, die sich mutmaßlich an den Angriffen auf die Teilnehmenden des Eritrea-Festivals am 20.08.2022 beteiligt hatten, von Polizeikräften erkannt werden. Die beiden 28 und 31 Jahre alten Tatverdächtigen leben im Landkreis Gießen. Im Anschluss an die Identitätsfeststellung wurden sie vor Ort entlassen, ihnen wurden für die Innenstadt Gießen Platzverweise erteilt.

Polizeikräfte stellten bei einer weiteren Person die Personalien fest. Eine mögliche Beteiligung des im Lahn-Dill-Kreis lebenden 29-Jährigen an den Straftaten vom 20.08.2022 muss noch geklärt werden. Die Ermittlungen zu den jeweiligen Tatbeteiligungen werden von der Soko "Eritrea" des Polizeipräsidiums Mittelhessen weitergeführt.

