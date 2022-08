Polizei codiert Fahrräder beim Gießener Stadtfest

Jetzt teilen:

Schon einfache Maßnahmen schützen vor Diebstahl und erhöhen die Chance, ein gestohlenes Fahrrad zurückzubekommen. Dazu gehören nicht nur ein geeignetes Schloss, sondern auch ein Fahrradpass und am besten ein individueller Fahrradcode. Eine kostenfreie Fahrradcodierung bieten die Beamten der Polizeidirektion Gießen am Samstag, 20. August 2022 an. Die Aktion findet zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr anlässlich des Gießener Stadtfestes im Bereich Seltersweg/Löwengasse statt.

Bitte beachten:

Bitte bringen Sie das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist nicht möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

