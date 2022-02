Polizei informiert über den Verlauf eines Einsatz anlässlich mehrerer Versammlungen am 19.02.2022 in Gießen

Jetzt teilen:

Für den heutigen Samstag (19.02.2022) waren bei der zuständigen Versammlungsbehörde der Stadt Gießen mehrere Versammlungen angemeldet worden.

Es kam heute Nachmittag in der Innenstadt von Gießen zu einem "Schweigemarsch", der im thematischen Kontext zur Corona-Pandemie zuvor angemeldet wurde. An dem Aufzug beteiligten sich in der Spitze bis zu 700 Personen.

Die Versammlungsbehörde schloss einen der Teilnehmenden des Schweigemarsches aus. Er trug keine Maske - Das von ihm vorgezeigte Attest erkannte die Versammlungsbehörde nicht an.

Im weiteren Verlauf stellten sich mehrere Personen in der Ostanlage dem Aufzug des Schweigemarsches in den Weg. Der Aufzug wurde daran vorbeigeleitet und setze seinen Weg fort.

In diesem Zusammenhang stellte die Polizei die Identitäten der 15 Personen fest und sprach ihnen Platzverweise aus.

Eine angemeldete Mahnwache am Berliner Platz / Rathausvorplatz fand mit 160 Personen statt.

Aktuell begleiten wir noch den Aufzug zum Thema "Hanaugedenken" und die Abschlusskundgebung, an der derzeit rund 600 Personen teilnehmen. Die Versammlung verlief bisher ohne Störungen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell