Pressemeldung vom 24.01.2022:

Polizei Mittelhessen mit Resümee nach einem Einsatz am Montagabend

Bei den insgesamt 35 Veranstaltungen, die am Montagabend (24.1.22) in den vier Landkreisen (Gießen, Wetterau, Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill) des Polizeipräsidiums Mittelhessen stattfanden, kamen nach einer ersten vorläufigen Auswertung insgesamt etwa 5.000 Personen zusammen.

Bei den 24 Veranstaltungen, darunter angemeldete Versammlungen und Aktionen im Kontext der Kritik an den Corona-Maßnahmen, nahmen vorläufig etwa 4.300 Personen teil. An den Gegen-Veranstaltungen nahmen 700 Personen teil. Die Polizei stellte bei insgesamt mindestens 20 Personen die Identität fest. Weitere Maßnahmen, wie u.a. die Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, werden aktuell noch ausgewertet und am Dienstag bei Bedarf der Presse gegenüber mitgeteilt.

Landkreis Gießen:

Zu angemeldeten Versammlungen kam es in Gießen, Pohlheim, Grünberg, Allendorf-Lumda und Fernwald.

Veranstaltungen gab es in Allendorf / Lda., Kleinlinden, Fernwald, Grünberg, Hungen

Insgesamt zählte die Polizei rund 1.000 Personen im Landkreis Gießen.

Landkreis Marburg-Biedenkopf:

Eine angemeldete Versammlung gab es in Biedenkopf.

Veranstaltungen gab es in Biedenkopf, Gladenbach Marburg.

In Gladenbach nahmen Polizisten einen offenbar der Szene der Reichsbürger zugehörigen 45 - jährigen Mann aus dem Landkreis Marburg Biedenkopf fest. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Insgesamt nahmen rund 1.250 Personen an den Veranstaltungen teil.

Wetteraukreis:

Versammlungen fanden in Altenstadt, Bad Vilbel und Friedberg statt.

Eine Veranstaltung gab es in Altenstadt, Bad Nauheim, Bad Vilbel, Butzbach, Friedberg, Karben, Nidda, Ortenberg, Wölfersheim. In Butzbach führten Teilnehmer einer Aktion ein Pferd mit.

Insgesamt zählte die Polizei etwa 1.450 Personen im Wetteraukreis.

Lahn-Dill-Kreis:

Angemeldete Versammlungen fanden in Solms, Herborn und Wetzlar statt.

Eine Veranstaltung gab es in Haiger.

Insgesamt wurden dort zusammen 1.250 Personen gezählt.

