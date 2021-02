Polizei sucht Besitzer - Wer hat im Januar den Einbau einer Küche fotografiert?

Kamera

Gießen (ots) - Gießen:

Die Polizei sucht seit Montag (25. Januar) nach den Besitzern von mutmaßlichem Diebesgut. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens öffnete die Polizei in der vergangenen Woche ein Schließfach am Bahnhof in Gießen. In dem Fach befanden sich ein Fotoapparat, ein Raclettegrill, ein Tablet, Sonnenbrillen, eine Powerbank sowie ein Ladekabel. Die Gegenstände stammen offenbar aus Diebstählen. Auffällig waren die Fotos auf der Kamera. Auf den Bildern wurde offenbar der Einbau einer Küche vom 21.01.2021 (Montag) dokumentiert. Der Diebstahl des Fotoapparates dürfte zwischen dem 21.01 und 25.01.2021 liegen. Die Polizei sucht allerdings nicht nur nach dem Besitzer der Kamera, sondern auch nach den Eigentümern der anderen Gegenstände.

Wer hat am Donnerstag, 21. Januar 2021 die Küche eines Gießener Möbelkaufhauses eingebaut?

Wem ist sein Fotoapparat zwischen Donnerstag (21. Januar) und Montag (25. Januar) entwendet worden?

Wer kann Angaben zu den anderen Gegenständen machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell