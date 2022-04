Jetzt teilen:

Gießen

Pressemeldungen vom 01.04.2022:

Polizeieinsatz im Spener Weg + 1.400 Euro weg durch sogenannte Ransomware + Mit Hammer Scheibe eingeschlagen + Geldkassetten aus Geldautomat entwendet

Gießen: Polizeieinsatz im Spener Weg

Mehrere Streifenwagen rückten am Donnerstagabend vor einem Mehrfamilienhaus im Spener Weg an. Offenbar hatten sich zwei Personen in die Haare bekommen. Da es Hinweise auf eine Schusswaffe, die bei dem Streit im Spiel gewesen sein soll, gab, waren mehrere Beamte im Einsatz. Eine Waffe wurde nicht gefunden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Allendorf: 1.400 Euro weg durch sogenannte Ransomware - Polizei gibt Tipps

Eine Schadstoffsoftware entdeckte ein Bürger letzte Woche auf seinem Laptop in Allendorf. Auf dem PC des Allendorfers wurde dann eine Telefonnummer angezeigt, die er zum Entsperren seines Laptops anrufen soll. In dem Telefonat wurde der PC Besitzer dann von Unbekannnten aufgefordert, Google Play Karten im Wert von 1.4.00 Euro zu kaufen, um die Sperrung aufzuheben. Anschließend kaufte der Mann die Karten und übermittelte den Betrügern die Codes zum Freischalten. Es stellte sich dann aber heraus, dass sich auf dem PC noch weitere schadhafte Software befand.

Internetkriminelle nutzen Verschlüsselungs-Trojaner, um Rechner zu sperren. Für die Entsperrung verlangen sie, wie im oben genannten Fall, eine Art "Lösegeld", meist als Bitcoin oder hier Google Play Karten. Betroffene sollten auf keinen Fall die geforderte Summe zahlen, sondern Anzeige erstatten. Ransomware, auch Erpressungstrojaner, Kryptotrojaner oder Verschlüsselungstrojaner genannt, ist eine Schadsoftware, die Daten und Dateien auf Computer und/oder angeschlossenen Datenträgern verschlüsselt. Eigentümer können dann nicht mehr darauf zugreifen. Für die Entschlüsselung wird in vielen Fällen ein Lösegeld (ransom) in Form von Kryptowährungen, wie Bitcoin gefordert. Ransomware wird häufig über Anhänge in Spam-E-Mails verbreitet.

Verschlüsselt werden zumeist Dateien, die für das Opfer wichtig oder unwiederbringlich sind (z.B. persönliche Daten, Dokumente oder Fotos, aber auch Geschäftsunterlagen bei Unternehmen). Die Täter drohen damit, die Daten teilweise oder ganz zu löschen, wenn kein Lösegeld gezahlt wird. Die Täter drohen damit, die Daten teilweise oder komplett zu löschen. Hierdurch soll der Leidensdruck beim Opfer und somit auch dessen Zahlungsbereitschaft erhöht werden.

Betroffene sollten auf keinen Fall auf Geldforderungen der Täter eingehen, sondern Anzeige bei der Polizei erstatten. Zum einen ist nicht sicher, ob die Daten nach Zahlung des Lösegeldes tatsächlich wieder entschlüsselt werden. Zum anderen können weitere Forderungen folgen.

So schützen Sie sich vor einer Infektion mit Ransomware:

- Führen Sie regelmäßig Updates der Software und Betriebssysteme durch. - Nutzen Sie aktuelle Anti-Viren-Software. - Führen Sie regelmäßig Datenbackups Ihrer Daten vom Netzwerk auf getrennten Speichermedien (externe Festplatten) durch. - Im Falle einer Infektion mit Ransomware finden Sie eine Zusammenstellung kostenfreier Entschlüsselungstools auf www.NoMoreRansom.org. Das Projekt wird von Europol-EC3 in Zusammenarbeit mit behördlichen und privatwirtschaftlichen Partnern betrieben. - Öffnen Sie keine Anhänge in E-Mails, die Ihnen von unbekannten Absendern zugeschickt wurden.

Gießen: Fahrraddieb offenbar geschnappt

Eine Kontrolle durch Beamte der Polizeistation Gießen Nord, die bereits vor etwa drei Wochen in der Gießener Innenstadt durchgeführt wurde, verhalf offenbar später zu einer Aufklärung eines Fahrraddiebstahls. Der 33 - Jährige hatte das Rad Passanten auf offener Straße zum Verkauf anboten. Als die Beamten den Mann und auch das Rad überprüften, war das Rad noch in keiner Fahndungsliste erfasst. Um weitere Überprüfungen durchführen zu können, stellten die Beamten das Rad sicher. Am gleichen Tag erstattete der Besitzer des Trekkingrades dann Strafanzeige. Erst später konnte durch Ermittlungen heraufgefunden werden, dass der Verdächtige das Rad offenbar entwendet und später zum Verkauf angeboten hatte.

Gießen: Einbruch in Pizzeria

Brachial gingen Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in der Steinstraße vor. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und damit einen Schaden von etwa 500 Euro angerichtet. Offenbar wurde aber nichts mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unter Drogen mit Elektroroller unterwegs

Drogen hatte ein 36 - Jähriger Fahrer eines Elektrorollers am Donnerstagmittag im Leihgesterner Weg in sich. Der Mann fiel auf, weil die Versicherungskennzeichen abgelaufen waren. Bei der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf Drogen. Auch ein Test bestätigte dies. Auf den Lindener kommt nun ein Strafverfahren zu.

Gießen: Hund beißt zu

Eine 57 - Jährige wurde am Donnerstag, gegen 10.00 Uhr, im Philosophenwald in das Bein gebissen. Sie war auf dem Hauptweg spazieren, als ihr zwei junge Frauen mit drei kleineren Hunden entgegenkamen. Einer dieser Hunde, offenbar ein weißer Terrier, lief auf die Frau zu und biss ihr in beide Waden. Anschließend liefen die beiden Frauen mit ihren Hunden weiter. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Paketbote geschlagen

In der Krofdorfer Straße kam es am Donnerstagmittag offenbar zu einem Angriff auf einen Paketboten. Der 38 - jährige Fahrer hatte einer Person ein Päckchen ausgehändigt. Dabei soll der Fremde ihn in den Schwitzkasten genommen und geschlagen haben. Anschließend fuhr der Unbekannte mit einem PKW davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Heckscheibe eingeschlagen

In der Georg-Elser-Straße hat ein etwa 60 Jahre alter Mann am Donnerstag, gegen 21.00 Uhr, die Scheibe eines dort geparkten BMW eingeschlagen. Der PKW stand auf dem Parkplatz eines Discounters. Der Schaden liegt bei 400 Euro. Der Täter soll eine auffallend lange Nase haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Buseck: Mit Hammer Scheibe eingeschlagen

Kurz nach Mitternacht, schon am Freitagmorgen, haben Unbekannte im Beuerner Weg mit einem Hammer die Scheibe eines Lebensmittelmarktes eingeschlagen. Gegen 00.20 Uhr hatten die Unbekannten die Scheibe mit massiver Gewalt eingeschlagen und dann zielgerichtet den Bereich, an dem die Zigaretten aufbewahrt werden, aufgesucht. Die Täter legten mehrere solcher Packungen in ein mitgebrachtes Tuch und luden die Sachen in einen mitgebrachten PKW. Der angerichtete Schaden liegt bei mindestens 1.000 Euro. Der Wert der entwendeten Zigaretten bei mehreren Tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Einbruchversuch in Kindergarten

Einen Schaden von etwa 4.000 Euro haben Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in der Straße Im Noll in Holzheim angerichtet. Die Täter hatten versucht, Fenster aufzubrechen. Nach dem missglückten Einbruch flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Geldkassetten aus Geldautomat entwendet

Auf dem Gelände der Raststätte Reinhardshain Süd waren in der Nacht zum Freitag Einbrecher am Werk. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und dann mittels eines Trennschleifers einen Geldautomaten geöffnet. Mit Geldkassetten verschwanden die Unbekannten. Die Höhe des Diebesgutes steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Biebertal: Unfall im Begegnungsverkehr

Freitagnacht (01.April) gegen 01.20 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Grünberg in einem LKW mit Anhänger die Landstraße 3047 von Fellingshausen nach Frankenbach. Dabei kam dem Grünberger ein bislang Unbekannter in einem LKW entgegen, der mittig die Fahrbahn befuhr. Es kam zu einer Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Außenspiegel von VW touchiert

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstag (29.März) gegen 15.30 Uhr die Bleichstraße. Auf Höhe der Hausnummer 22 touchierte der Unbekannte den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten weißen VW Golf. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Staufenberg: Beim Vorbeifahren Seat beschädigt

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Seat nach einer Unfallflucht am Mittwoch (30.März) in Mainzlar. Vermutlich beim Vorbeifahren zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter in der Hachborner Straße einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Ibiza auf der Fahrerseite. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Biebertal: Außenspiegel abgefahren

Am Donnerstag (31.März) gegen 15.45 Uhr streifte ein bislang Unbekannter in der Rodheimer Straße (Höhe 20) einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Als die Besitzerin zu ihrem braunen Meriva zurückkam, war der linke Außenspiegel abgefahren. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Beim Ausparken Opel touchiert

Ein zunächst Unbekannter touchierte am Donnerstag (31.März) gegen 12.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Arnsburger Weg einen geparkten Opel. Als die Besitzerin zu ihrem silberfarbenen Corsa zurückkam, war dieser auf der hinteren, linken Seite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch ein Videoüberwachungssystem des Marktes konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Die Ermittlungen führten zu einem 54-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Die Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem Mann. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 0,30 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: LKW von Schranke eingeschlossen

Ein 50-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger befuhr Freitagnacht (01.April) gegen 00.40 Uhr den Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Bahnhofstraße. Als der LKW-Fahrer beim Einfahren halten musste, schloss sich die Schranke zwischen LKW und Anhänger. Es entstand Sachschaden an der Schranke in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Wenden Straßenschild touchiert

Am Donnerstag (31.März) gegen 13.30 Uhr befuhr eine 50-jährige Frau aus Grünberg in einem BMW die Ludwigstraße. Offenbar beim Wenden in Höhe der Hausnummer 51 touchierte die Grünbergerin ein Straßenschild. Der Sachschaden wird auf insgesamt 550 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter tel. 0641/7006-3555.

