Polizeipräsidium stellt die polizeiliche Kriminalstatistik 2020 für Mittelhessen und die Landkreise Gießen, Wetterau, Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill vor

Polizeipräsident Bernd Paul

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldung vom 12.04.2021:

Polizeipräsidium stellt die polizeiliche Kriminalstatistik 2020 für Mittelhessen vor:

Große Herausforderungen in Mittelhessen gemeistert - Straftaten weiter rückläufig - Fast zwei Drittel aller Straftaten aufgeklärt

Mittelhessen - Am 12.03.2021 stellte Polizeipräsident Bernd Paul die wichtigsten Inhalte der polizeilichen Kriminalstatistik 2020 für den Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen sowie der vier Landkreise Gießen, Wetterau, Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill vor.

"Das Jahr 2020 war für uns in mehrfacher Hinsicht ein ereignisreiches, herausforderndes und trotz aller Umstände ein sehr erfolgreiches Jahr. Neben den Auswirkungen der Pandemie hatten wir über Monate während des Einsatzes entlang des Neubaus zur A 49 erhebliche zusätzliche Belastungen zu meistern. Trotz dieser vielen und weit über das übliche Maß hinausgehenden Einsätze konnten wir dazu beitragen, dass sich die Sicherheitslage für die Menschen in Mittelhessen weiter verbessert hat. Bei den angezeigten Straftaten kam es gegenüber 2019 nochmals zu einem Rückgang von 2,44 Prozent. Auch bei der Aufklärungsquote konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Mittelhessen trotz der schwierigen Voraussetzungen fast zwei Drittel aller angezeigten Delikte aufklären. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken und betonen, dass dieser sehr gute Wert neben den vielen und wertvollen Hinweisen aus der Bevölkerung insbesondere dem Engagement und der Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Präsidiums zu verdanken ist", so Polizeipräsident Bernd Paul.

Die gesamte Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik für das Polizeipräsidium Mittelhessen sowie die vier Landkreis Gießen, Wetterau, Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf ist zu finden unter:

https://k.polizei.hessen.de/449668050

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell