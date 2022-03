Portemonnaiediebstahl+Fahrraddieb festgenommen+Diesel abgezapft+Kennzeichendiebstahl+Sachbeschädigung+Berauscht unterwegs+ Unfallfluchten

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Gießen: Abgelegtes Portemonnaie entwendet

In einem Einkaufsmarkt am Marktplatz stahl am Samstag (12. März) ein Unbekannter offenbar ein abgelegtes Portemonnaie. Gegen 11.48 Uhr befand sich das Opfer an der Kasse und legte seine Geldbörse dort ab. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und stahl das Portemonnaie. Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Angaben zur Identität des Täters machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Beamte der Kontrollgruppe Gießen erwischten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Fahrraddieb auf frischer Tat. Gegen 00.15 Uhr fielen den Ordnungshüter drei Personen in der Bismarckstraße auf. Davon machte sich offenbar einer an einem Damenrad zu schaffen und entwendete es. Bei der Kontrolle des 22-Jährigen und seiner Begleitung räumte er den Diebstahl des Rades ein. Die Polizisten nahmen den aus Linden stammenden Mann mit auf die Wache und stellten das Fahrrad sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie den Festgenommenen wieder.

Biebertal: Gartenzaun beschädigt

Am Sonntag (13.März) zwischen 18.20 Uhr und 21.15 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Straße "Zur Eichenhand" in Frankenbach einen Gartenzaun. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Bei dem Verursacher könnte es sich um einen Radfahrer handeln. Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Kennzeichen gestohlen

Unbekannte entwendeten am Montag (14.März) zwischen 10.15 Uhr und 15.50 Uhr das vordere Kennzeichen eines Peugeot auf einem Parkplatz in der Alsfelder Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lich: Dieseldiebstahl

Zwischen Samstag (12.März) 12.00 Uhr und Montag (14.März) 06.30 Uhr entnahmen Unbekannte auf unbekannte Art und Weise aus einem in der Kolnhäuser Straße geparkten LKW über 100 Liter Diesel. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Angaben dazu machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Alkoholisiert unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle stoppten Beamte Samstagnacht (12.März) gegen 04.35 Uhr in der Licher Straße einen 43-jährigen PKW-Fahrer. Der Mann versuchte zu fliehen, konnte jedoch schnell gestoppt werden. Die Beamten bemerkten bei dem 43-Jährigen Alkoholgeruch. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,24 Promille. Zwecks Blutprobenentnahme wurde der Mann mit zur Wache genommen. In dem Fahrzeug befanden sich fünf weitere Personen, die durch eine weitere Streife durchsucht wurden. An dem Fahrzeug des 43-Jährigen befanden sich außerdem frische Unfallspuren. Die Ermittlungen dauern an.

Gießen: Berauscht mit E-Roller unterwegs

Am Sonntag (13.März) gegen 17.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Rodheimer Straße einen E-Roller-Fahrer, der offenbar berauscht unterwegs war und während der Fahrt einen Joint rauchte. Zudem trug der Mann weitere berauschende Mittel bei sich. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Roller nicht ordnungsgemäß versichert war. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher.

Pohlheim: Reifen zerstochen

Ein unbekannter Täter zerstach am Sonntag (13. März) zwischen 20.45 Uhr und 23.00 Uhr die Reifen eines Opel. Der blaue Corsa parkte während der Tatzeit in der "Wilhelm-Leuschner-Straße". Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: 0641 7006 3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Renault touchiert

Vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke in der Klinikstraße touchierte am Donnerstag (24.Februar) ein bislang Unbekannter einen geparkten Renault. Als der Besitzer zu seinem roten Laguna zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Grünberger Straße

Zwischen Freitag (11.März) 20.40 Uhr und Sonntag (13.März) 16.50 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Grünberger Straße (Höhe 174) geparkten blauen VW Tiguan an der hinteren Stoßstange. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell