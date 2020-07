Radfahrausbildung für Schüler - Neustart nach den Sommerferien

Archivbild der Polizei einer Radfahrausbildung

Gießen (ots) - Mittelhessen

Die Polizei Mittelhessen startet nach den Sommerferien in allen vier Landkreisen wieder mit der Radfahrausbildung - aufgrund von Corona natürlich unter festgelegten Rahmenbedingungen und mit einem extra erarbeiteten Hygienekonzept. Es gibt Nachholtermine für die ausgefallene Radfahrausbildung des Schuljahres 2019/2020!

"Insbesondere die praktische Radfahrausbildung ist für die Schülerinnen und Schüler immer ein ganz besonderes Erlebnis. Wir freuen uns sehr, dass wir die Radfahrausbildung als wichtigen Bestandteil für die Verkehrssicherheit jetzt wieder anbieten können", sagt Klaus-Uwe Becker, der Leiter der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Mittelhessen.

Neben der regulären Radfahrausbildung für die aktuellen Dritt- und Viertklässler bietet die Polizei Mittelhessen zusätzlich für die Dritt- und Viertklässler des vergangenen Schuljahres 2019/2020 Nachholtermine an. Diese Nachholtermine finden im Landkreis Gießen in Gießen, Hungen und Pohlheim-Hausen, im Lahn-Dill-Kreis in Dillenburg-Manderbach und Aßlar-Werdorf, im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Marburg, Stadtallendorf und Dautphetal und in der Wetterau in Friedberg, Butzbach und Büdingen statt. Aufgrund der notwenigen Rahmenbedingungen ist organisatorisch unbedingt eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Anmelden für diese Zusatztermine können sich ausschließlich die Mittelhessischen Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen des vergangenen Schuljahres 2019/2020! Weitere Informationen zu den jeweiligen Ansprechpartnern bei der Polizei, Anmeldeadressen, Bedingungen sowie das Anmeldeformular stehen im Internet auf der Homepage der Polizei Hessen (Dienststellen/Polizeipräsidium-Mittelhessen) (https://k.polizei.hessen.de/465314001)

