Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 20.08.2021:

Räuber festgenommen - Komplize flüchtig + 57-Jähriger nach Diebstahl in Bäckerei festgenommen + Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus - Tatverdächtige ermittelt +

Gießen: Räuber festgenommen - Komplize flüchtig

Nachdem die Polizei im Zusammenhang mit einem versuchten schweren Raub in der Grünberger Straße einen Tatverdächtigen festnehmen konnte, wird sein Komplize noch gesucht. Der Festgenommene wurde heute noch einem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt. Am Donnerstag gegen 19.25 Uhr sprachen zwei Männer in der Nähe eines Discounters einen 41-jährigen Mann an und baten um eine Zigarette. Nachdem das Duo Bargeld und ein Mobiltelefon forderten, kam es zur handfesten Auseinandersetzung. Dabei verletzte ein Räuber das wohnsitzlose Opfer mit einer abgebrochenen Bierflasche. Der 41-jährige folgte den Tatverdächtigen und es kam in der Grünberger Straße zu einem Streitgespräch. Eine Zeugin informierte daraufhin den Rettungsdienst. Der Wohnsitzlose konnte einen Verdächtigen noch bei der Flucht teilweise festhalten, letztendlich riss dieser sich an der Zufahrt zum Waldstadion los. Den zweiten Flüchtenden, ein 29-jähriger Asylbewerber aus Marokko, nahm eine Polizeistreife an der Ecke Grünberger Straße / Mittermeierstraße fest. Der 29-Jährige war deutlich alkoholisiert. Bei einem Alkoholtest pustete er 1,76 Promille. Der Festgenommene ließ sich zur Tat nicht ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den Tatverdächtigen einem Haftrichter vor, welcher anschließend Haftbefehl erließ. Das Opfer kam mit leichten Schnittverletzungen in eine Klinik. Die Polizei sucht nach dem etwa 1,80 Meter großen Komplizen. Er hat eine sportliche Figur, kurze dunkle Haar und trug eine hellblaue Jeans, ein dunkles T-Shirt sowie Sneaker. Er sprach vermutlich teilweise russisch.

Wer hat das Geschehen in der Grünberger Straße und/oder die Flucht der Tatverdächtigen beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Flüchtenden geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Mountainbike gestohlen

Offenbar auf ein Mountainbike hatten es Unbekannte bei den Fahrradständern in der Rodheimer Straße/Bootshausstraße abgesehen. Die Unbekannten stahlen am Donnerstag (19. August) zwischen 17.30 und 20.30 Uhr das verschlossene Rad des Herstellers Scott. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des schwarzen Bikes machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Auseinandersetzung am Marktplatz

Donnerstagabend gerieten gegen 18.00 Uhr zwei Männer im Alter von 18 und 56-Jahren in Streit. Es kam zu Schlägen und Tritten zwischen den Kontrahenten und der 18-Jährige verletzte den 56-Jährigen mit einer kleinen Schere am Arm. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und gegen beide ein Ermittlungsverfahren aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Zeugin verhindert Medikamentendiebstahl

Die Angestellte eines Krankenhauses hat offenbar den Diebstahl von Medikamenten verhindert. Gegen 04.00 entwendete ein20-jähriger aus Wetzlar auf einer Station mehrere Medikamente. Eine Zeugin, die offenbar den Diebstahl bemerkte, hinderte den Verdächtigen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife am Verlassen der Station. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ordnungshüter den Dieb wieder.

Gießen: 57-Jähriger nach Diebstahl in Bäckerei festgenommen

Die Polizei nahm nach einem Diebstahl in einer Bäckerei am Ludwigplatz einen 57-jährigen wohnsitzlosen Mann fest. Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr stahl der rumänische Staatsbürger mehrere Geldscheine aus der Kasse des Geschäfts und verließ es. Die Angestellte stellte den Diebstahl sofort fest und folgte ihm. Anschließend hielt sie ihn fest und schrie laut. Daraufhin gab der Dieb offenbar das Geld wieder zurück und flüchtete. Eine Polizeistreife konnte den Verdächtigen in der Ludwigstraße festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige unter Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder entlassen.

Wettenberg: Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus - Tatverdächtige ermittelt

Wegen Brandstiftung ermittelt die Gießener Kriminalpolizei nach einem Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Starenweg in Wißmar. Der Brand wurde der Polizei am Donnerstagnachmitttag gemeldet. Glücklicherweise hatten Rauchmelder Nachbarn auf das Feuer aufmerksam gemacht. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Bei den ersten Ermittlungen stellte es sich heraus, dass für den vorsätzlich oder fahrlässig verursachten Brand offenbar die 71 - Jährige Bewohnerin als Tatverdächtige in Frage kommt. Die Frau wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Klinik gebracht. Bei dem Brand entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Hungen: Einbruch in Grundschule

Obwohl der Einbruchsversuch über eine Tür in einer Grundschule in der Straße "Am Grassee" offenbar scheiterte, brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag in eine Garage auf dem Schulgelände ein. Ob daraus Gegenstände entwendet wurden, wird noch geprüft. Ein Zeuge beobachtet gegen 03.30 Uhr auf dem Gelände zwei unbekannte Personen, die mehrfach den Bewegungsmelder auslösten. Als der Zeuge das Gelände überprüfen wollte, kam ihm aus einem Fußweg am Eingangsbereich der Schule ein Golf entgegen. Der PKW mit Kennzeichen aus Ennepe (Nordrhein-Westfalen) fuhr mit quietschenden Reifen in Richtung des Ortskernes davon. Wer hat dort ebenfalls etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallfahrer pustet 1,87 Promille

11.000 Euro Sachschaden und eine Blutentnahme bei einem 25-Jährigen war die Folge eines Unfalles am Mittwochmittag (18. August) in der Straße "Kurze Hohl". Gegen 12.00 Uhr war ein aus dem Landkreis Gießen stammender Mann mit seinem Audi auf der Straße unterwegs. Plötzlich kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte infolgedessen zwei Laternenmasten. Anschließend parkte er sein Fahrzeug zwischen den beiden Masten. Nachdem Zeugen die Polizei verständigten, konnten Beamte den Fahrer kurze Zeit später festnehmen. Ein Alkoholtest bei dem Mann zeigte 1,87 Promille an. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Gießen: Nach Unfall geflüchtet

Euro Sachschaden an der linken Fahrzeugseite beklagt die Besitzerin eines Renault nach einem Unfall in der Rodbergstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Donnerstag (19. August) gegen 23.05 den grauen Megane und flüchtete anschließend in Richtung Friedhofsallee. Zeugen informierten daraufhin die Polizei. Das Verursacherfahrzeug könnte ein PKW und blau sein. Wer hat Donnerstagabend den Unfall in der Rodbergstraße beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Biebertal: Verkehrsschild beschädigt

Auf der Landstraße 3061 zwischen Fellingshausen und Krumbach beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild. Der Unfall ereignete sich Anfang/Mitte August zwischen Mittwoch (04. August) und Mittwoch (11. August). Der Sachschaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell