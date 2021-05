Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 07.05.2021:

Rettungskräfte verletzt - Einsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung+++ Überholvorgang führt zu Unfall+++ Fußgänger beim Vorbeifahren gestreift

Gießen: Rettungskräfte verletzt - Einsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung

Am Donnerstagabend kam es in der Erstaufnahmeeinrichtung zu einem größeren Polizeieinsatz. Dieser endete mit der Festnahme eines 47 - jährigen Asylbewerbers aus Afghanistan. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatten gegen 20.30 Uhr die Polizei zur Hilfe gerufen, als der 47 - Jährige offenbar angetrunken die Mitarbeiter bedrohte. Die erste Streife der Polizei Gießen konnte den aufgebrachten Mann dann beruhigen und in sein Zimmer begleiten. Auf dem Weg dorthin hatte er offenbar gesundheitliche Probleme. Während des verständigte Team des Rettungswagens den Mann untersuchte, griff der Asylbewerber die Sanitäter an. Auch die beiden zur Hilfe eilenden Polizeibeamten wurden angegriffen. Die beiden Sanitäter wurden dabei verletzt und mussten behandelt werden. Den Beamten gelang es dann, denn aggressiven und aufgebrachten Mann zu fesseln und festzunehmen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Gießen: Kontrollen in der Grünberger Straße

Am Mittwochvormittag wurden in der Grünberger Straße mehrere Fahrzeuge angehalten und überprüft. Von den 54 Personen hatten zehn Fahrer das Handy am Ohr und müssen mit einer Strafanzeige rechnen. Auch sieben Gurtmuffel mussten "zur Kasse gebeten" werden.

Gießen: Ladendiebe festgehalten

Lebensmittel und Getränke hatte ein 24 - jähriger Asylbewerber aus Marokko und ein Begleiter am Donnerstag gegen 19.00 Uhr, offenbar aus einem Lebensmittelmarkt in der Frankfurter Straße entwendet. Der Verdächtige hatte die Sachen eingesteckt und lief, ohne zu zahlen, an der Kasse vorbei. Eine Zeugin bemerkte dies und hielt den 24 - Jährigen und seinen Begleiter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

A45/Pohlheim: Überholvorgang führt zu Unfall

Ein 72-jähriger Mann in einem Porsche befuhr am Donnerstag (06.Mai) gegen 19.00 Uhr die linke Fahrspur der Autobahn 45 in Richtung Dortmund und überholte einen auf der rechten Fahrspur fahrenden unbekannten LKW. Vermutlich kam der unbekannte LKW-Fahrer während des Überholvorgangs nach links von seiner Fahrspur ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Porsche-Fahrer sein Fahrzeug nach links und überfuhr drei Warnbaken. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt. Vermutlich bemerkte er den Unfall nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.570 Euro. Wer kann Angaben zu dem unbekannten LKW oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Beim Vorbeifahren Daimler touchiert

500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Daimlers nach einer Unfallflucht von Donnerstag (06.Mai) zwischen 14.20 Uhr und 17.00 Uhr in der Wetzlarer Straße in Klein-Linden. Vermutlich touchierte ein Unbekannter den blauen CLK beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Außenspiegel touchiert

Nur 20 Minuten parkte ein Peugeot am Donnerstag (06.Mai) am Fahrbahnrand der Hauptstraße. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter zwischen 16.00 Uhr und 16.20 Uhr den grauen 206 am linken Außenspiegel und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Fußgänger beim Vorbeifahren gestreift

Eine 53-jährige Frau aus Gießen befuhr am Donnerstag (06.Mai) gegen 13.00 Uhr die Marburger Straße und bog in eine Auffahrt in Richtung Parkplätze ein. Dabei fuhr die Gießenerin an zwei Fußgängern und streifte offenbar einen der beiden Fußgänger an der Hand. Anschließend kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Die alarmierten Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch bei der 53-Jährigen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete die Gießenerin 0,2 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Zusammenstoß mit Wildschwein

Freitagnacht (07.Mai) gegen 03.45 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Pohlheim in einem Fiat die Landstraße 3355 von Hattenrod nach Lich als plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn lief. Der Pohlheimer konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Anschließend lief das Tier in den Wald. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell