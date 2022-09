Scheiben von vier Bussen in Großen-Linden beschädigt

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Linden:

Unbekannte ließen am Wochenende ihre sinnlose Zerstörungswut an Bussen auf dem Parkplatz einer Schule in der Schillerstraße aus. In der Nacht von Samstag (10. September) auf Sonntag (11. September) zerstörten sie mehrere Scheiben an vier Bussen. Angaben zur Schadenshöhe können aktuell nicht gemacht werden. Nach Angaben eines Zeugen sind ihm dort gegen 02.00 Uhr eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Wer hat die Vandalen im fraglichen Zeitraum beobachtet? Wer kann Angaben zu den aufgefallenen Jugendlichen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell