Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 02.07.2021:

Schlag gegen den Kopf + Schwerverletzter nach Unfall + Von der Fahrbahn abgekommen

Gießen: Fenster eingeschlagen

Im Stolzemorgen haben Unbekannte am Donnerstagmittag die Scheibe eines Kleinlasters eingeschlagen. Sie entwendeten aus dem Innenraum ein handy und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Schlag gegen den Kopf

Offenbar von hinten schlug ein 31 - Jähriger Asylbewerber aus Algerien auf eine 19 - Jährige Syrerin ein. Der Verdächtige hatte die Asylbewerberin am Donnerstag, gegen 16,.40 Uhr, vor dem Haupteingang der Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße zunächst angesprochen und dann, nachdem sie an ihm verbeilief, niedergeschlagen. Anschließend bedrohte er sie offenbar noch. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Kühlergrill und hinteres Kennzeichen entwendet

In der Philipp-Reis-Straße hat ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag offenbar gezielt einen Kühlergrill eines Kleinlasters und das hintere Kennzeichen (GI-FI33) entwendet. Der Schaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Laubach: Mofa entwendet

Von einem Kleingartengelände in der Dexionstraße haben Langfinger zwischen Dienstag und Donnerstag ein Mofa der Marke Hercules entwendet. An dem lilafarbenen Mofa befand sich das Schild "BLN-190". Der Wert liegt bei 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Rangieren Opel touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte zwischen Donnerstag (01.Juli) 19.50 Uhr und Freitag (02.Juli) 00.00 Uhr in einem Parkhaus am Berliner Platz einen geparkten Opel. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Corsa zurückkam, war dieser auf der hinteren, rechten Seite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: BMW beim Einparken beschädigt

Zwischen Donnerstag (01.Juli) 16.00 Uhr und Freitag (02.Juli) 10.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter offenbar beim Einparken in der Fröbelstraße einen geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem blauen BMW 320d zurückkam, war dieser an der vorderen, linken Seite beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht im Meisenbornweg

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin nach einer Unfallflucht im Meisenbornweg. Der schwarze Citroen C1 parkte zwischen Montag (28.Juni) 23.50 Uhr und Donnerstag (01.Juli) 12.30 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 3. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der vorderen Stoßstange, am linken Kotflügel und der Fahrertür. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren

Am Donnerstag (01.Juli) gegen 12.35 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann mit einem LKW die Friedensstraße in Richtung Wächterspfad. In Höhe der Hausnummer 19 musste der LKW-Fahrer aufgrund einer Baustelle anhalten. Ein 66-jähriger Mann in einem Mitsubishi kam ihm entgegen, fuhr an dem LKW vorbei und musste dann aufgrund einer Baumaschine anhalten. Offenbar übersah der 42-Jährige das Anhalten des 66-Jährigen und fuhr rückwärts. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Buseck: Schwerverletzter nach Unfall

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls auf der Landstraße 3128. Ein 20-jähriger Mann aus Lollar befuhr in einem Seat die L3128 von Alten-Buseck nach Gießen. Nach der Einmündung zum Flößerweg, hielt der Seat-Fahrer und beabsichtigte rückwärts in den Flößerweg einzufahren. Ein 33-jähriger Mann aus Gießen in einem VW fuhr aus dem Flößerweg raus in Richtung Gießen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich ein 19-jähriger Mitfahrer des Lollarers schwer verletzte. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Laubach: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstag (01.Juni) gegen 07.40 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Grünberg in einem BMW die Landstraße 3137 von Laubach nach Lauter. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Grünberger in einer Kurve auf den Seitenstreifen und kam im Straßengraben zum Stehen. Dabei beschädigte der 31-Jährige einen Leitpfosten. Es entstand Sachschachaden in Höhe von insgesamt 1.150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 036401/91430.

Gießen: Unfall beim Einparken

Freitagmorgen (02.Juli) gegen 08.50 Uhr beschädigte eine 33-jährige Frau aus Gießen beim Einparken in der Heinrich-Will-Straße ein geparktes Fahrzeug. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell