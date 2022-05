Schüler in Bus rassistisch beleidigt - Polizei bittet um Mithilfe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

--

Der Polizei in Gießen wurde heute ein Sachverhalt bekannt, der in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Die Ermittler bitten zum einen die Verfasserin oder den Verfasser beziehungsweise den betroffenen Schüler sich zu melden und suchen zum anderen Zeugen des Vorfalls.

In dem Beitrag schildert die Verfasserin oder der Verfasser einen Vorfall vom 24.05.2022 (Dienstag) in der Buslinie 3 oder 13 Richtung Wartweg / Dialyse. Demnach wurde der als dunkelhäutig beschriebene 14-jährige Sohn von einem unbekannten jungen Mann im Bus körperlich und verbal angegriffen. Der Täter war an der Liebigschule in den Bus gestiegen. Dort fragte er den 14-Jährigen provokant, was er den "hier" machen würde und forderte ihn auf sich zu verpissen, da er nicht in dieses Land gehöre. Der 14-Jährige habe versucht einem Wortwechsel zu entgehen, allerdings soll der Täter nach ihm geschlagen haben. Daraufhin habe der 14-Jährige ebenfalls in dessen Richtung geschlagen. Der Beitrag enthält keine Personenbeschreibung des Täters und keine genaue Uhrzeit.

Der Staatsschutz der Gießener Kriminalpolizei ermittelt nun in diesem Fall. Die Ermittler bitten die Verfasserin oder den Verfasser des Posts sich zu melden.

Weiterhin suchen sie nach Zeugen und fragen:

- Wer ist Zeuge des geschilderten Vorfalls am Nachmittag des 24.05.2022 (Dienstag) in der Buslinie 3 oder 13 geworden? - Wem ist dieser Sachverhalt bekannt und wer kann Hinweise zu der Verfasserin, dem Verfasser oder zum 14-jährigen Opfer geben?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell