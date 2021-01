Schwangere bestohlen++Mofa gestohlen++Auseinandersetzung am Ludwigplatz++Pkw aufgebrochen++Unfälle und Unfallfluchten

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Gießen: Schwangere bestohlen

Zwei Asylbewerber aus Marokko stahlen Donnerstagabend in der Rögener Straße einer schwangeren Bewohnerin der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung ihr Mobiltelefon. Sie befand sich gegen 21.00 Uhr vor einem Gebäude der Asylunterkunft, als die Verdächtigen im Alter von 18 und 20 Jahren sie in ein Gespräch verwickelten. Dabei griff einer in ihre Jackentasche und entwendete das Telefon. Ein Angestellter beobachtete die Tat und informierte die Polizei. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Staufenberg: Mofa in Daubringen gestohlen

Auf ein Mofa hatten es Unbekannte am Dienstag in der Alten-Busecker-Straße abgesehen. Der oder die Täter machten sich zwischen 14.30 und 21.00 Uhr an der roten PIaggio, die neben einem Alkleidercontainer stand, zu schaffen und entwendete diese. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Auseinandersetzung am Ludwigplatz

Auf dem Ludwigplatz gerieten Dienstagabend eine 19-jährige Frau und ein 26-jähriger wohnsitzloser Mann in Streit. In dessen Verlauf schlug der Mann der Gießenerin ins Gesicht. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Auto aufgebrochen und durchsucht

In der Grünberger Straße brachen Unbekannte zwischen 18.00 Uhr am Freitag (15. Januar) und 19.00 Uhr am Montag (19. Januar) einen Golf auf. Nachdem sie das Auto durchsuchten, flüchteten sie offenbar ohne Beute. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Laubach: Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Am Dienstag (19.Januar) gegen 07.30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann in einem VW die Bundesstraße 276 von Laubach nach Schotten. Dabei kam dem Laubacher ein bislang Unbekannter entgegen und die Außenspiegel berührten sich plötzlich. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Eine 56-jährige Daimler-Fahrerin aus Gießen und ein 20-jähriger VW-Fahrer aus Gießen befuhren mit hintereinander die Frankfurter Straße in Richtung Südanlage. In Höhe der Hausnummer 17 musste die Gießenerin abbremsen. Den Bremsvorgang bemerkte der Gießener offenbar zu spät und fuhr auf den Daimler auf. Die 56-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf insgesamt 6.500 Euro geschätzt. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Allendorf(Lumda): LKW beschädigt Tankstelle

Dienstagabend (19.Januar) gegen 21.00 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann in einem LKW samt Anhänger eine Tankstelle in der Treiser Straße. Dabei beschädigte der LKW-Fahrer mit seinem Anhänger eine Metallaufbewahrungsbox, die auf dem Gelände der Tankstelle stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Rabenau: Zusammenstoß mit Reh

Zu einem Zusammenstoß mit einem Reh kam es am Dienstag (19.Januar) gegen 17.50 Uhr auf der Landstraße 3126. Ein 48-jähriger Mann aus Staufenberg fuhr in einem Fiat von Londorf nach Geilshausen als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte und mit dem Fahrzeug des Staufenbergers zusammenstieß. Das Tier starb durch den Aufprall. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Sachschaden nach Unfall

Ein 20-jähriger Lindener in einem Ford und eine 30-jährige Frau aus Pohlheim in einem Ford befuhren Dienstagnachmittag gegen 15.25 Uhr hintereinander die Landstraße 3133 von Watzenborn-Steinberg nach Gießen. An der Kreuzung Schiffenberger Weg/Karl-Glöckner-Straße hielten der Lindener und die Ford-Fahrerin an einer roten Ampel an. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B49/Reiskirchen: Wildunfall

Am Dienstag (19.Januar) gegen 06.45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann in einem Audi die Bundesstraße 49 von Saasen nach Lindenstruth als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Reh lief in unbekannte Richtung davon. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lich: Bei Überholvorgang Außenspiegel touchiert

Ein 54-jährige Frau in einem Hyundai befuhr am Montag (18.Januar) gegen 06.40 Uhr die Landstraße 3481 von Lich nach Nieder-Bessingen. Vermutlich aufgrund eines Überholvorgangs kam der Hyundai-Fahrerin in einer Kurve ein unbekannter Fahrzeugführer auf ihrer Spur entgegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Laubach: Kontrolle über BMW verloren

Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen verlor ein 20-jähriger Mann aus Hungen in einem BMW am Dienstag (19.Januar) gegen 09.10 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW-Fahrer befuhr den Bürgelweg und beabsichtigte in die Dexionstraße abzubiegen. Dabei brach das Fahrzeug aus und rutschte in einen geparkten Volvo. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell