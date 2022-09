Schwerer Verkehrsunfall in Klein-Linden mit tödlichem Ausgang

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Gießen:

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen in der Allendorfer Straße in Klein-Linden. Der Fahrer eines Busses war gegen 07.30 Uhr von Allendorf in Richtung Kleinlinden unterwegs. Als er nach links in eine Bushaltebucht der dortigen Schule fahren wollte, kam ihm ein 35-Jähriger mit einem Motorrad entgegenkam. Der Motorradfahrer krachte in die Seite des abbiegenden Busses und erlitt schwere Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 35-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des u. a. mit Schülern besetzten Busses kam mit einem Schock in eine Klinik, eine 40-jährige Mitfahrerin kam mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Weitere Verletzte sind der Polizei nicht bekannt.

Mehrere Streifenwagen, Rettungsdienst und ein Notarzt waren im Einsatz.

Neben der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde seitens der Staatsanwaltschaft Gießen ein Sachverständiger für Unfallursachenermittlung mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell