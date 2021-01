Staufenberg: Kripo sucht Zeugen nach Raub in einer Wohnung

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Nachdem es am Mittwoch, 30.12.2020, zu einem Raub in einer Wohnung in der Straße "Am Boden" in Mainzlar kam, sucht die Gießener Kriminalpolizei Zeugen.

Unbekannte hatten zwischen 19.00 und 20.30 Uhr einen 35 - Jährigen in seiner Wohnung ausgeraubt. Die Täter hatten geklingelt, den Mann dann überwältigt und gefesselt. Dabei sollen sie den 35 - Jährigen auch mit einer Schusswaffe bedroht haben. Anschließend durchsuchten die beiden Räuber die Wohnung und erbeuteten Bargeld, eine Münzsammlung und eine Spielekonsole.

Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Beide Unbekannte sollen einen dunklen Teint haben und akzentfrei deutsch gesprochen haben. Sie sollen zwischen 25 und 35 Jahre alt sein und dunkle Kleidung getragen haben.

Der erste Täter soll 180 Zentimeter groß sein sowie dunkle Haare und einen Vollbart haben. Markant soll eine rote Kappe an ihm gewesen sein. Die zweite Person soll mit ca. 170 Zentimeter etwas kleiner sein und eine Glatze haben. Auffällig an ihm soll ein Nasenhöcker gewesen sein. Beide Räuber sollen mit einem medizinischen Mund- und Nasenschutz maskiert gewesen sein. Möglicherweise, so die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei, könnte es sich bei den Räubern um Täter, die nicht aus dem hiesigen Raum stammen, handeln.

Die Kripo hat daher folgende Fragen:

Wer hat "zwischen den Jahren" an diesem Mittwochabend in Mainzlar verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Möglicherweise waren die Täter mit einem Fahrzeug, an dem sich ortsfremde Kennzeichen befanden, unterwegs.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

