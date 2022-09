Tabak in Shisha-Bar sichergestellt+Betrüger ergaunern über 1.000 Euro+Reifen in Kleinlinden zerstochen+Geldbörse aus Hosentasche gezogen+

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Gießen: Wasserpfeifentabak sichergestellt

Bei der Kontrolle einer Gießener Shisha-Bar stellten Ordnungshüter 1,2 kg Wasserpfeifentabak sicher. Am Dienstagnachmittag überprüften Beamte der Kontrollgruppe, der Polizeistation Gießen-Nord und Mitarbeiter des Ordnungsamtes Gießen das Gewerbe im Gießener Stadtbereich. In der Bar befanden sich zwei eingeschaltete Geldspielautomaten ohne vorgeschriebene Hinweisschilder. Die Kontrolleure leiteten daraufhin ein Verfahren gegen den Inhaber wegen des Verstoßes gegen die Gewerbeordnung ein. Zudem fanden sie in einem Küchenregal Wasserpfeifentabak, teilweise ohne Bandarole. Die Beamten stellten den Tabak sicher. Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung muss sich der Betreiber nun in einem Strafverfahren verantworten.

Landkreis Gießen: Falsche Bankmitarbeiter rufen an - Betrüger erlangen über 1.000 Euro

Betrüger riefen am in den zurückliegenden Tagen gleich zweimal bei einer 38-Jährigen Frau an und gaben vor, die Mitarbeiter zwei unterschiedlicher Banken zu sein. In beiden Fällen rieten die Betrüger der Frau ihre Bankkonten zu überprüfen. Dafür sollte sie eine App installieren und sich über ihr Mobiltelefon bei den jeweiligen Banken einloggen. Die Unbekannten hatten dadurch Zugriff auf ihre Zugangsdaten und erlangten letztendlich insgesamt über 1.000 Euro. Die Polizei rät:

- Im Falle eines solchen Anrufs, rufen sie ihre Hausbank unter der Ihnen bekannten Nummer aktiv zurück und informieren Sie sich dort direkt über angebliche Ungereimtheiten

- Bleiben Sie bei unerwarteten Anrufen misstrauische und beenden Sie im Zweifel das Gespräch

- Verfolgen Sie regelmäßig die Transaktionen auf Ihrem Konto

Gießen: Reifen in Kleinlinden zerstochen

Unbekannte zerstachen in der Bergwaldstraße die Reifen von zwei Fahrzeugen. Eine Anwohnerin informierte Mittwochmittag die Polizei über die platten Reifen an einem schwarzen Ford und einen weißen Volvo. Die Polizei schätzt die Sachschäden auf etwa 700 Euro. Wer hat zwischen 23.00 Uhr am Dienstag und 09.00 Uhr am Mittwoch in der Bergwaldstraße in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Lich: Geldbörse aus Hosentasche gezogen

In einem Discounter in der Ringstraße zog eine Unbekannte einem 71-Jährigen Mann die Geldbörse aus der Hosentasche. Wer hat dort am Montag gegen 10.00 Uhr den Diebstahl beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Reiskirchen: Beim Wenden Daimler beschädigt

Zwischen Montag (12.September) 19.00 Uhr und Dienstag (13.September) 07.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter offenbar beim Wenden in der Straße "Am Weiher" einen geparkten Daimler. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen Sprinter zurückkam, war dieser an der Fahrertür beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Auf Parkplatz Fiat touchiert

Zwischen Montag (12.September) 10.00 Uhr und Dienstag (13.September) 07.45 Uhr touchierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße einen geparkten Fiat. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Fiat 500 zurückkam, war dieser am vorderen, linken Kotflügel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Vermutlich handelt es sich bei dem Unfallverursacher um ein weißes Fahrzeug. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Unfallflucht in der Höhlerstraße

Mittwochabend (14.September) gegen 22.50 Uhr fuhr ein zunächst Unbekannter aus Richtung Stadtmitte kommend nach links in die Höhlerstraße einzubiegen. Dabei kam der Unbekannte offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Audi sowie einen Zaun. Der Unbekannte ließ das Fahrzeug stehen und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Ermittlungen führten zu einem 33-Jährigen aus dem Landkreis Gießen, der offenbar alkoholisiert unterwegs war. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,78 Promille.

A5/Fernwald: Schwertransport kommt von Fahrbahn ab

Mittwochnacht (14.September) gegen 2.00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann mit einem Schwertransporter den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 in Richtung Frankfurt. Aus unbekannter Ursache kam der Fahrer von der Fahrbahn ab, fuhr über den Stand- in den Grünstreifen, stieß gegen eine Notrufsäule und beschädigte die Schutzplanke. Das Fahrzeug kam auf dem Standstreifen wieder zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 29.000 Euro.

A480/Gießen: Kontrolle verloren

Ein 39-jähriger Mann in einem VW befuhr am Mittwoch (14.September) gegen 22.30 Uhr die Bundesautobahn 480 von Wettenberg in Richtung Bundesstraße 3. Offenbar verlor der VW-Fahrer beim Beschleunigen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelleitplanke. Durch den Aufprall schleuderte der VW quer über die Fahrbahn und kam auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen. Der 39-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell