Gießen (ots) -

Pressemeldung vom 26.08.2022:

Tag der offenen Tür beim Polizeipräsidium in Mittelhessen am 11.09.2022:

Abwechslungsreiches Programm steht - Broschüre wird vorgestellt

Gießen: In etwa zwei Wochen öffnet das Polizeipräsidium Mittelhessen seine Pforten und lädt alle Interessierte zum Besuch des "Tages der offenen Tür" in die Ferniestraße nach Gießen ein. Im Rahmen des hessischen Polizeisommers zeigt das Polizeipräsidium am Sonntag, 11.September 2022, zwischen 11.00 und 18.00 Uhr, die gesamte Bandbreite der Polizei.

Die Organisatoren haben dafür ein vielfältiges und kurzweiliges Programm zusammengestellt. Dabei werden die vielen Facetten der polizeilichen Arbeit dargestellt sowie kulinarische Vielfalt und die eine oder andere Überraschung angeboten. Die dazu gefertigte Broschüre zeigt auf der Vorderseite die Vorführungen auf den drei Bühnen bzw. Aktionsflächen sowie auf der Rückseite die vielen Attraktionen und Mitmachangebote.

Die Broschüre mit Vorder- und Rückseite befindet sich im Anhang und kann auch auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Mittelhessen unter

https://k.polizei.hessen.de/11480229211

angeschaut bzw. heruntergeladen werden.

Die Broschüre wird zudem am Tag der offenen Tür den Besucherinnen und Besuchern ausgehändigt.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell