Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 19.05.2020:

Taser - Einsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung+++Ladendiebe geschnappt+++Radfahrer leicht verletzt+++ Vorfahrt von Radfahrer missachtet

Gießen: Einsatz des Tasers in der Erstaufnahmeeinrichtung

Offenbar nicht zu bändigen war ein 22 - jähriger algerischer Asylbewerber am frühen Dienstagmorgen in der Rödgener Straße. Zunächst hatte der Mann in der Unterkunft randaliert. Auch als die verständigte Polizei dort erschien, reagierte er weiter aggressiv und versuchte sich mit einer Rasierklinge mehrere Finger abzuschneiden. Noch bevor Schlimmeres passierte, gelang es den Beamten mittels des Tasers den Mann festzunehmen. Er wurde anschließend in eine Psychiatrie gebracht.

Gießen: Unsittlich berührt

Mehrfach unsittlich berührt wurde eine 43 - Jährige am Montag, gegen 21.30 Uhr, am Gießener Marktplatz. Ein Unbekannter hatte sie mehrfach berührt und sie belästigt. Nachdem die Polizei verständigt wurde, konnte der Verdächtige, ein 46 - Jähriger pakistanischer Staatsangehöriger, festgenommen werden. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Handyladekabel entwendet

In der Keplerstraße haben Unbekannte zwischen Samstag und Montag einen dort abgestellten Ford Focus aufgebrochen. Die Unbekannten schlugen eine Seitenscheibe des PKW ein und durchsuchten den Innenraum. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Dieb mittels Aufnahmen erwischt

Nachdem eine Geldbörse aus einem Restaurant am Montagnachmittag entwendet wurde, konnte der Verdächtige noch am gleichen Tag ermittelt werden. Offenbar hatte der mutmaßliche Dieb, ein 43 - Jähriger Asylbewerber aus Aserbeidschan, eine Kellner Geldbörse entwendet. Mittels Videoaufnahmen kam der Geschädigte dem Verdächtigen auf die Spur und verständigte die Polizei. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Ladendiebe geschnappt

Im Alter Weg in Garbenteich konnten zwei mutmaßliche Ladendiebe am Montag, gegen 17.45 Uhr, erwischt werden. Die beiden Männer im Alter von 44 und 38 Jahren hatten vermutlich Schnaps im Wert von über hundert Euro aus einem Getränkeladen entwendet. Nachdem die Polizei verständigt wurde, konnten das Diebesgut bei den georgischen Asylbewerbern gefunden und sichergestellt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Mazda in Parkhaus beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag (14.Mai) in einem Parkhaus in der Südanlage einen geparkten Mazda. Der graue Mazda 2 parkte zwischen 09.30 Uhr und 20.30 Uhr auf einem Parkplatz des dritten Parkdecks. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigte. Offenbar bei einem Parkmanöver beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Einparken Audi beschädigt

3.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audis nach einer Unfallflucht zwischen Mittwoch (13.Mai) 14.00 Uhr und Montag (18.Mai) 08.00 Uhr. Der schwarze A3 parkte in Höhe der Hausnummer 11 am Fahrbahnrand. Vermutlich beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug beim Einparken am linken, vorderen Kotflügel und der vorderen Stoßstange. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Heuchelheim: Bei Parkmanöver Volvo touchiert

Am Montag (18.Mai) touchierte ein bislang Unbekannter einen Volvo auf einem Parkplatz in der Rodheimer Straße. Der graue V60 wurde zwischen 05.20 Uhr und 13.25 Uhr auf einem Firmenparkplatz abgestellt. Offenbar bei einem Parkmanöver beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug an der vorderen Stoßstange. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Straßenlaterne beim Rückwärtsfahren beschädigt

Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag (18.Mai) eine Straßenlaterne in der Straße "Zu den Mühlen". Vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigte der Unbekannte gegen 14.45 Uhr die Laterne und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um ein Fahrzeug mit GI-Kennzeichen. Der Schaden wird auf 1.000 geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Radfahrer leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und 3.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Dienstagfrüh (19.Mai) am Ludwigsplatz. Ein 67-jähriger Gießener befuhr mit einem BMW den Rechtsabbiegerstreifen, um in die Grünberger Straße abzubiegen. Um einen vorrausfahrenden Radfahrer zu überholen, fuhr der Gießener weit nach links. Dabei übersah er offenbar einen 44-jährigen Mann auf einem Fahrrad, der auf dem Linksabbiegerstreifen fuhr. Der 44-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Hausecke beim Vorbeifahren gestreift

Am Montag (18.Mai) gegen 17.38 Uhr streifte eine 18-jährige Frau mit einem Skoda vermutlich beim Vorbeifahren eine Hausecke in der Lindengasse. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 850 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Heuchelheim: Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Montag (18.Mai) gegen 16.03 Uhr in der Berkenhoffstraße. Ein 67-jähriger Mann fuhr von einem Grundstück in die Berkenhoffstraße ein. Dabei übersah er offenbar eine 53-jährige Frau, die aus Richtung Kinzenbacher Straße kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 6.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Vorfahrt von Radfahrer missachtet

Ein 43-jähriger Mann befuhr am Dienstag (19.Mai) gegen 09.27 Uhr die Pistorstraße in Richtung Steinbacher Weg. An der Einmündung zum Steinbacher Weg, bog er nach rechts ab. Dabei übersah er offenbar eine vorfahrtsberechtigte 30-jährige Radfahrerin aus Pohlheim. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Pohlheimerin stürzte und sich leicht verletzte. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen unter Tel. 0641/7006-3555.

