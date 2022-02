Trickdiebstahl+Jugendliche kontrolliert+Auseiandersetzung+Einbruch+Verkehrsunfälle

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Gießen: Trickdiebstahl in der Mittermaierstraße

Ein Unbekannter stahl Donnerstagmittag in der Mittermaierstraße das Portemonnaie eines 67-Jährigen. Gegen 14.10 Uhr täuschte der Dieb dem Gießener vor, Geld wechseln zu sollen. Als das spätere Opfer seine Geldbörse öffnen wollte, griff der Gauner zu und flüchtete mit einem Rad in Richtung eines Kindergartens im Lärchenwäldchen/Grünberger Straße. Bisherige Ermittlungen führen zu einem 31-jährigen Mann aus Gießen. Die Polizei sucht dennoch nach Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Jugendliche kontrolliert - 14-jähriger verstößt gegen das Betäubungsmittelgesetz

Einer Streife fiel am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr vier Jugendliche in der Straße "Pfarrgarten" auf. Sie hielten sich offenbar unberechtigt im hinteren dunklen Bereich einer Garagenzufahrt auf. Die Beamten kontrollierten das Quartett. Ein 14-Jugendlicher hatte ein Bröckchen Haschisch dabei. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Gießen: Auseinandersetzung in der Asylunterkunft

In der Asylunterkunft in der Rödgener Straße gerieten Mittwochmittag gegen 12.50 Uhr zwei Bewohner aus Algerien mit einem syrischen Staatsangehörigen in Streit. In dessen Verlauf schlugen die Algerier ihren Kontrahenten und sprühten mit Pfeffersprach ins Gesicht. Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen mit auf die Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften sie diese wieder verlassen.

Gießen: Raub auf Wettbüro - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter überfiel Freitagfrüh eine Spielhalle in der Katharinengasse. Gegen 03.40 Uhr betrat er das Wettbüro und verweilte wenige Minuten auf der Toilette. Anschließend wollte sich der Mann Geld wechseln lassen. Als die Angestellte die Kassenschublade öffnete, kam er hinter den Tresen und griff unter Vorhalt eines Messers das Bargeld aus der Kasse. Dabei schubste er die Frau, so dass diese zu Boden fiel. Anschließend flüchtete der Räuber Richtung Bahnhofsstraße. Beschreibung des Tatverdächtigen:

Er ist etwa 1,80 Meter groß und Mitte 20. Er hat eine schlanke Statur und braune Augen. Er trug eine Strickmütze, eine OP-Maske, eine helle Jeans und eine schwarze Bomberjacke.

Wer hat den Überfall Freitagfrüh, gegen 03.40 Uhr, in der Katharinengasse beobachtet? Wem ist zu dieser Zeit der Mann aufgefallen? Wer hat den Räuber nach dem Überfall auf der Flucht beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen?

Gießen: Im Schlaf von Dieben überrascht / Duo flüchtet

Nach einem dreisten Diebstahl aus einer Wohnung in der Ederstraße, bittet die Polizei um Mithilfe. Am Donnerstagmorgen (17.02.2022), gegen 06.00 Uhr, wachte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in seiner Wohnung wegen verdächtiger Geräusche auf. Zwei Männer hatten sich Zutritt zu seiner Wohnung verschafft und suchten offensichtlich nach Beute, während er schlief. Die Täter rannten sofort aus der Wohnung, das Opfer folgte ihnen bis in einen Hof in der Ederstraße. Letztlich gelang es ihm nicht die beiden Diebe dingfest zu machen. Das Duo floh mit Bargeld und Dokumenten mit Wert von rund 100 Euro. Der Zeuge beschreibt die Diebe wie folgt: Nach Einschätzung des Zeugen stammen beide Männer aus Deutschland und gehören dem Obdachlosen- bzw. Drogenmilieu an. Einer ist zwischen 180 und 185 cm groß, sehr dünn und Anfang 20 Jahre alt. Sein Komplize ist etwas kleiner und zwischen 35 und 40 Jahre alt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zur Identität der beiden Diebe machen? Wem sind die beiden Männer gestern Früh ab 06.00 Uhr auf der Flucht in der Ederstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Verkehrsunfälle:

Pohlheim-Garbenteich: Mit Promille in den Graben

Ohne Verletzungen überstand ein 37-jähriger Seatfahrer einen Ausflug in den Straßengraben. Der Licher war heute in den frühen Morgenstunden (18.02.2022) auf der Landstraße zwischen Dorf-Güll und Garbenteich unterwegs. Hier verlor er die Kontrolle über seinen Leon und landete in der Böschung. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten ließen ihn pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 2,11 Promille. Ein Abschleppunternehmer zog den Wagen wieder auf die Straße - Angaben zu den Blechschäden können noch nicht gemacht werden. Der 37-jährige musste sich auf einer Gießener Wache einer Blutentnahme unterziehen. Zudem stellten die Ordnungshüter seinen Führerschein sicher. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Langgöns: Unfallflucht auf P+R Parkplatz

Einen Schaden von rund 200 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem am Bahnhof abgestellten schwarzen Corsa zurück. Der Opel stand zwischen Sonntagnachmittag (13.02.2022), gegen 15.00 Uhr bis Donnerstagabend (17.02.2022), gegen 17.30 Uhr auf dem Park and Ride Parkplatz. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte das Heck des Corsas und beschädigte die Stoßstange. Hinweise zu dem Unfallfahrer nimmt die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Grünberg: Unfallflucht an Lichtmast

Auf rund 2.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter an einem Laternenmast in der Londorfer Straße zurücklief. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Fahrer aus dem Staub. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Flüchtige am Mittwochmorgen (16.02.2022), gegen 10.00 Uhr, auf der Londorfer Straße rangierte und dabei gegen den gegenüber der Einfahrt zum Aldi stehenden Mast stieß. Die Grünberger Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrzeug machen? Hinweise erbitten die Grünberger Ermittler unter Tel.: (06401) 91430

Grünberg - A5: Sicherheitsleistung nach Crash hinterlegt

Auf dem Autobahnabschnitt zwischen dem Reiskirchener Dreieck und der Anschlussstelle Grünberg verunglückte heute Früh (18.02.2022) ein in Polen lebender Nissanfahrer. Gegen 02.00 Uhr verlor er die Kontrolle über seinen Quashqai, schleuderte nach rechts und prallte in die Leitplanke. Der 31-Jährige trug lediglich leichte Verletzungen durch den Aufprall davon. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport in das Licher Krankenhaus. Ein Alkoholtest brachte einen Wert von 0,58 Promille zutage. Der in Polen lebende Unfallfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Da er in der BRD keinen festen Wohnsitz hat, setzte ein Staatsanwalt eine Sicherheitsleitung fest, die der 31-Jährige bei der Polizei hinterlegte. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf rund 6.000 Euro.

Guido Rehr, Pressesprecher

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell