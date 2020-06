Trio nach versuchtem Einbruch gesucht+++ Handfeste Auseinandersetzung beim Einkauf+++ Mit Messer am Lahnufer in Gießen bedroht+++Zeuge stoppt alkoholisierten Fahrer+++Cannabis den "Falschen" angeboten

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 29.06.2020:

Trio nach versuchtem Wohnungseinbruch in Laubach gesucht+++ Handfeste Auseinandersetzung beim Einkauf in Gießen+++ Mit Messer am Lahnufer in Gießen bedroht+++ Zeuge stoppt alkoholisierten Fahrer in Fernwald+++ Cannabis den "Falschen" angeboten

Gießen: Nur kurz beim Bäcker....

Nur kurz beim Bäcker war ein Fahrradbesitzer, als ein Dieb zuschlug. Samstagvormittag (27. Juni) stahl der Unbekannte gegen 11.15 Uhr ein silberfarbenes Sportfahrrad des Herstellers "Diamant" vor dem Geschäft am Markplatz. Wer kann Hinweise zu dem Dieb machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Laubach: Trio nach versuchtem Wohnungseinbruch gesucht

Die Polizei sucht nach einem versuchten Wohnungseinbruch von Samstagabend (27- Juni) in der Kaiserstraße nach weiteren Zeugen. Drei Unbekannte versuchten zwischen 21.30 und 22.00 Uhr offenbar gewaltsam eine Wohnungstür aufzubrechen. Zeugen sprachen das Trio an, welches daraufhin in Richtung "Am Hellenberg". Die Unbekannten stehen vermutlich im Zusammenhang mit einer größeren feiernden Personengruppe, die mit einem Bollerwagen ebenfalls in dieselbe Richtung lief. Wer kann Angaben zu dem Trio oder zu der größeren Gruppe machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

Gießen: Bismarckturm beschmiert

Unbekannte beschmierten den Bismarkturm in der Hugo-von-Ritgen-Straße. Ein Zeuge stellte das in bunter Farbe gesprenkelte Denkmal Samstagnachmittag gegen 15.20 Uhr fest. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zu den Schmierfinken machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Handfeste Auseinandersetzung beim Einkauf

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Sonntag (28. Juni) gegen 19.20 Uhr. Eine 24-Jährige aus Gießen und eine unbekannte Frau gerieten offenbar wegen der Reihenfolge beim Einkaufen in Streit. In dessen Verlauf schlug offenbar die Unbekannte der Gießenerin ins Gesicht und schubste ihr Fahrrad um. Um den Vorfall zu klären, folgte die 24-Jährige der Kontrahentin und dessen Begleiter. In der Straße "Großer Steinweg" mischte sich dann der Begleiter ein und verletzte offenbar dabei das Opfer. Die Polizei sucht nun nach dem Duo. Die Frau hat schulterlange Haare. Sie trug ein grünes Oberteil, eine Jeans und weiße Turnschuhe. Der Mann hat Rasta Zöpfe und war mit einer Mütze sowie kurzen Hose bekleidet. Wer kann Angaben zu dem Paar machen? Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Streit bei der Tankstelle?

In der Frankfurter Straße gerieten Sonntagfrüh (28. Juni) gegen 05.45 Uhr ein 24-jähriger Mann aus Wetzlar mit einem Unbekannten in Streit. In dessen Verlauf schlug der Mann den Wetzlarer und verletzte diesen. Das Opfer wandte sich gegen 05.45 Uhr an den Angestellten einer Tankstelle und ließ die Polizei informieren. Beschreibung des Verdächtigen: Er ist "kräftig gebaut" und zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß. Er hat schwarze Haare, Vollbart, eine Tätowierung am Arm und sieht südländisch aus. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung am Kirchenplatz

Am Samstag (27. Juni) kam es zwischen 21.15 und 21.35 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 57-jährigen Mann aus Gießen und einer 46-jährigen Wohnsitzlosen. Da es zu unterschiedlichen Aussagen zu den Geschehnissen am Kirchenplatz kam, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation in Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Gegen Auto getreten

Ein offenbar betrunkener Mann hat Samstagabend (27. Juni) in der Robert-Sommer-Straße einen VW beschädigt. Gegen 21.50 Uhr trat der Unbekannte offenbar gegen den geparkten schwarzen Polo. Anschließend flüchtete er. Der Schaden an dem Spiegel wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Der Verdächtige ist blond und hatte eine Tasche bzw. Rucksack dabei. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mit Messer bedroht

Mit dem Messer bedrohten offenbar Freitagabend (26. Juni) zwei Unbekannte einen 23-jährigen Mann aus Gießen am Lahnufer (unterhalb des Christian-Rübsamen-Steg) Nach ersten Erkenntnissen schlug gegen 23.40 Uhr das Duo dem Gießener und bedrohten ihn anschließend gewaltsam. Dabei hielten einer ein Messer in der Hand. Das Opfer erlitt durch den Schlag eine Verletzung an der Wange. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zur Identität des Duos machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Laubach: Solarmodul gestohlen

Ein Solarmodul im Wert von etwa 250 Euro stahlen Unbekannte von einer Schafswiese. Zwischen 14.00 Uhr am Donnerstag (25. Juni) und 05.45 Uhr am Freitag (26. Juni) stahlen sie es von dem Flurstück "Auf dem Schneeberg", welches zwischen Münster und Ober-Bessingen liegt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg 06401/9143-0.

Gießen: Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl

Die Polizei sucht nach einem räuberischen Diebstahl von Freitagabend (26. Juni) in der Steinstraße nach Zeugen. Das 19-jährige Opfer befand sich gegen 22.30 Uhr auf dem Spielplatz und lieh einem bislang Unbekannten Bargeld. Als er dies nicht zurückbekam und der Unbekannte mit einem Fahrrad flüchtete, folgte er zusammen mit seinem Begleiter dem Verdächtigen und stellte diesen zur Rede. Dabei zog der Verdächtige offenbar ein Messer und bedrohte den 19-Jährigen. Darüber hinaus trat er in der Reichenberger Straße gegen das Auto seines Begleiters. Beschreibung des Verdächtigen: Er ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß. Er hat schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart und einen gebräunten Hautteint. Der Mann trug eine kurze grün-beigefarbene Cargo Hose, ein grauweißes Shirt, weiße Socken, schwarze Schuhe und hatte eine schwarze Bauchtasche dabei. Er flüchtete mit einem schwarzen Mountainbike mit weiß-roter Aufschrift. Hinweise bitte an die Polizeistation in Gießen-Nord unter 0641/7006-2555.

Fernwald: Zeuge stoppt alkoholisierten Fahrer

Ein Zeuge hat Sonntagfrüh offenbar einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Gegen 00.40 Uhr fiel dem Zeugen der Kombifahrer aufgrund seiner Fahrweise auf. Im Embachweg konnte er dem fast 50-jährigen Autofahrer die Schlüssel abnehmen und an der Weiterfahrt hindern. Eine alarmierte Polizeistreife ließ ihn pusteten und staunte nicht schlecht. "Stolze" 2,38 Promille zeigte der Alkotester bei dem Fahrer an. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache, die Sicherstellung der Autoschlüssel und die Beschlagnahme des Führerscheins.

Gießen: Kotflügel verformt - Auto stillgelegt

Zusammen mit der Bereitschaftspolizei Lich kontrollierten am Samstag (27. Juni) Gießener Polizeibeamte insgesamt 15 Fahrzeug und 29 Personen. Zwischen 17.20 Uhr und 19.10 Uhr stoppten die Ordnungshüter mehrere Verkehrsteilnehmer in der Westanlage. Auffällig war ein Fahrzeug, welches tiefergelegt war. Durch diese Tieferlegung und eine verbaute Rad-/Reifenkombination schliffen die Reifen im Radkasten. Der Kotflügel war teilweise verformt, da die Reifen offenbar beim Einfedern gegen den Kotflügel gestoßen sind. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen der Erlöschung der Betriebserlaubnis rechnen.

Gießen: Cannabis den "Falschen" angeboten

Damit hat ein 20-jähriger Mann offenbar am Spielplatz in der Bootshausstraße nicht gerechnet. Der Asylbewerber aus Guinea bot Freitagabend (26. Juni) gegen 21.00 Uhr drei Männern Cannabis zum Kauf an. Was er dabei aber nicht wusste, dass es sich bei den vermeintlichen "Kunden" um zivile Beamte der Bundespolizei handelte. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ordnungshüter etwa 3,8 Gramm Cannabis und stellten es sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim/Watzenborn-Steinberg: Schild beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag (26. Juni) zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr ein Parkplatzschild an einem Parkplatz in der Neuen Mitte. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Vordach einer Tiefgarage beschädigt

Am Donnerstag (25. Juni) gegen 16.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter das Vordach einer Tiefgarage in der Westanlage. Vermutlich blieb ein LKW beim Einfahren in die Tiefgarage an dem Vordach hängen und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um ein gelbes Fahrzeug handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Radfahrer missachtet Vorfahrt

Zu einem Unfall kam es am Sonntag (28. Juni) gegen 15.45 Uhr in der Sudetenlandstraße, bei dem sich eine 17-jährige Radfahrerin leicht verletzte. Eine 17-jährige Frau aus Wettenberg befuhr mit einem Fahrrad die Sudetenlandstraße in Richtung Innenstadt. Beim Abbiegen in die Rodtbergstraße übersah sie offenbar einen 69-jährigen Mann mit einem BMW und es kam zum Zusammenstoß. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Laubach: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Am Samstag (27. Juni) gegen 11.40 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Gießener Straße. Ein 72-jähriger Mann in einem Smart und ein 32-jähriger Mann in einem Seat befuhren hintereinander die Gießener Straße in Richtung Wetterfeld. Um in eine Hofeinfahrt einzufahren, verringerte der 72-Jährige die Geschwindigkeit und blinkte rechts. Dies übersah offenbar der 32-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Langgöns: Leichtverletzter Motorradfahrer nach Unfall

Am Freitag (26. Juni) gegen 17.50 Uhr kam es auf der Landstraße 3129 zu einem Unfall. Eine 36-jährige Frau befuhr die L3133 aus Langgöns kommend und wollte im Kreuzungsbereich die L3129 überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 20-Jährigen aus Linden mit einem Motorrad, der die L3129 in Richtung Butzbach befuhr. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

Offenbar beim Vorbeifahren touchierte ein bislang Unbekannter am Freitag (26. Juni) einen in der Hagstraße geparkten VW. Der graue Polo stand zwischen 02.00 Uhr und 08.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 11. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, war dieses am linken Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Multivan touchiert

Ein zunächst Unbekannter beschädigte am Freitag (26. Juni) gegen 12.20 Uhr einen in der Gießener Straße geparkten VW. Der schwarze Multivan parkte am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 134. Vermutlich aufgrund von zu geringem Sicherheitsabstand touchierte der Unbekannte den Außenspiegel des VWs. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern. Der Besitzer des VWs beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 54-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim/Watzenborn-Steinberg: Beim Rückwärtsfahren Sprinter touchiert

Eine 76-jährige Frau aus Pohlheim fuhr am Freitag (26. Juni) gegen 10.00 Uhr rückwärts aus einer Einfahrt in der Bahnhofstraße. Dabei touchierte sie einen am Fahrbahnrand gegenüber der Einfahrt der Hausnummer 58 parkenden Sprinter eines 31-Jährigen. Der Sprinterfahrer befand sich zu dem Zeitpunkt im Laderaum und stürzte beim Aufprall. Dabei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Parkplatzrempler

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag (26. Juni) zwischen 09.30 Uhr und 13.05 Uhr auf einem Parkplatz im Heegstrauchweg einen geparkten VW. Offenbar beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte den weißen Polo am Heck und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A45/Lützellinden: Zu schnell unterwegs?

Zu einem Unfall kam es am Montag (29. Juni) gegen 6.25 Uhr auf der Bundesautobahn 45 bei Lützellinden. Eine 19-jährige Frau mit einem Skoda kam von der A45 aus Richtung Dortmund und beabsichtigte an der Abfahrt Lützellinden von der Autobahn abzufahren. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam die Skoda-Fahrerin von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Dadurch verlor die 19-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie mit einem Ford Transit eines 59-Jährigen zusammen. Beide Unfallbeteiligten, sowie eine Mitfahrerin der 19-Jährigen verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei der 19-Jährigen. Bei einem Atemalkoholtest pustete sie 1,58 Promille. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Beim Vorbeifahren Peugeot beschädigt

Am Montag (29. Juni) gegen 07.40 Uhr kam es in Nieder-Bessingen zu einem Unfall. Ein 59-jähriger Mann in einem Toyota befuhr die Hauptstraße in Richtung Lich. Offenbar beim Vorbeifahren beschädigte er in Höhe der Hausnummer 17 einen geparkten grauen Peugeot. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

B49/Lahnau: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Bundesstraße 49 fuhr am Montag (29. Juni) gegen 08.40 Uhr ein 26-jähriger Mann in einem VW in Richtung Gießen. Aus bislang unbekannten Gründen kam der VW-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Mittelleitplanke und blieb entgegen der Fahrbahn stehen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Abbiegevorgang übersehen?

10.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Montagfrüh (29. Juni) auf der Kreisstraße 151. Ein 55-jähriger Grünberger in einem Peugeot und ein 31-jähriger Laubacher mit einem LKW fuhren hintereinander in Richtung Harbach. Um sein Fahrzeug zu Wenden beabsichtigte der 55-Jährige nach links abzubiegen Der LKW-Fahrer bemerkte den Abbiegevorgang offenbar zu spät und setzte zu einem Überholmanöver an. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Sabine Richter Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell