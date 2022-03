Unerlaubtes Glücksspiel und kein Hygienekonzept - Polizei kontrolliert Vereinsheim

Illegal betriebene Glücksspielautomaten im Vereinsheim.

Gießen (ots) -

Gießen: Am Freitagnachmittag (03.03.20222) nahm die Kontrollgruppe der Gießener Polizei, unterstützt von der Bereitschaftspolizei, dem Ordnungsamt Gießen, einem Mitarbeiter des Fachbereichs Arbeitsschutz des RP Gießen sowie einem Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, ein Vereinsheim im Wiesecker Weg unter die Lupe.

Zur Mittagszeit suchten die Ermittler die Vereinsräume auf und trafen im Gastraum auf acht Personen. Einer der Angetroffenen konnte keinen Impfnachweis oder aktuellen Test vorweisen. Weil er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro hinterlegen. Außerdem entdeckten die Ordnungshüter vier betriebsbereite illegale Geldspielgeräte. Alle vier Geräte wurden sichergestellt. In diesen Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels.

Wegen eines fehlenden Hygienekonzeptes sowie mehrerer Verstöße gegen vorgeschriebenen Hygienevorschriften leitet das Gesundheitsamt entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Vereinsverantwortlichen ein.

Guido Rehr, Pressesprecher

