Unter Drogeneinfluss unterwegs++Spielende Kinder fotografiert++Unfälle und Unfallfluchten

Gießen (ots) - Gießen: 17-Jähriger mit PKW unterwegs

Die Polizei hat am Donnerstagfrüh einen 17-jährigen Jugendlichen erwischt, der mit einem PKW unterwegs war. Gegen 02.00 Uhr fiel der Fahrer mit dem Auto in der Westanlage offenbar wegen der Geschwindigkeit auf. Bei seiner Kontrolle räumte er sofort ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Darüber hinaus gab er an, regelmäßig Marihuana zu konsumieren. Es folgte ein Drogentest und eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Anschließend konnte er an seine Familie übergeben werden.

Linden: Drogentest reagiert positiv

Der Drogentest bei einem 48-jährigen Fahrzeugführer reagierte am Mittwochnachmittag positiv auf Amphetamine. Polizisten stoppten den Fahrer gegen 17.45 Uhr in der Gießener Straße. Nach dem Drogentest, kam er wegen einer Blutentnahme mit auf die Polizeiwache. Das Ergebnis wird in den nächsten Tagen Aufschluss über den Drogenkonsum des Mannes geben.

Lollar: Unbekannter fotografiert Kinder - Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nach einem Mann, der Montagnachmittag offenbar Kinder auf einem Bolzplatz fotografierte. Eine Spaziergängerin war gegen 17.00 Uhr mit ihren Kindern in der Paulusstraße spazieren, als ihr der Unbekannte auffiel. Dieser lief vor ihr und fotografierte offenbar die 8- bis 11-jährigen spielenden Jungs. Die Mutter sprach den Mann an, als ein Kind mit dem Mann diskutierte. Der Unbekannte stritt den Vorwurf ab und ging weiter. Nach Angaben der Zeugin hatte offenbar ein Junge von dem Verdächtigen ebenfalls ein Foto gemacht. Beschreibung des Verdächtigen: Der Mann ist etwa zwischen 60 und 70 Jahre alt. Er hat eine normale Statur. Er trug einen schwarzen Hut und war mit einer dunkelbraunen Jacke sowie orangefarbenen Hose bekleidet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, insbesondere nach den Kindern. Wer hat den älteren Mann in der Paulusstraße beobachtet? Wer kann weitere Hinweise auf ihn geben? Welche Jungs haben gestern auf dem Bolzplatz gespielt? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Fernwald: Unfallflucht am Gutenbergring

3.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Skodas nach einer Unfallflucht zwischen Dienstag (09.Februar) 18.00 Uhr und Mittwoch (10.Februar) 07.40 Uhr im Gutenbergring in Fernwald-Steinbach. Ein bislang Unbekannter beschädigte den am Fahrbahnrand geparkten Skoda auf der rechten Seite. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um einen LKW handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Vorbeifahren Skoda gestreift

Am Mittwoch (10.Februar) gegen 11.45 Uhr befuhr ein Unbekannter die Gnauthstraße in Richtung Stadtmitte. Offenbar beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte den am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 5 geparkten grauen Skoda auf der linken Seite. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen LKW mit Kennzeichen MKK. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Im Begegnungsverkehr Außenspiegel beschädigt

Zu einer Berührung der Außenspiegel kam es am Mittwoch (10.Februar) gegen 19.30 Uhr in Leihgestern. Ein 51-jähriger Mann aus Linden in einem VW befuhr die Hauptstraße in Richtung Pohlheim. Dabei kam dem VW-Fahrer ein bislang Unbekannter entgegen und es kam zu einer Berührung der Außenspiegel. Der Unbekannte verließ die Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Zusammenstoß mit Reh

Zu einem Zusammenstoß mit einem Reh kam es am Dienstag (09.Februar) gegen 19.05 Uhr auf der Landstraße 3131. Gegen 19.05 Uhr fuhr ein 46-jähriger Mann aus Hungen in einem VW von Trais-Münzenberg nach Hungen-Bellersheim. Dabei überquerte ein Reh die Fahrbahn. Der Hungener konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Das Reh überlebte den Aufprall nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lich: Parkplatzrempler - Zeugen gesucht

Am Dienstag (09.Februar) gegen 15.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz Liebfrauenberg einen geparkten Volvo. Als der Besitzer zu seinem grauen Volvo zurückkam, war dieser an der Fahrerseite und im Heckbereich beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 1.750 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Linden: Auf Volvo gerollt

Am Mittwoch (10.Februar) gegen 18.15 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Gießen in einem Ford die Landstraße 3475 von Gießen nach Linden. Als der Gießener an einer roten Ampel hielt, kam er von der Bremse und rollte auf den Volvo eines dahinterstehenden 42-Jährigen aus Linden. Dabei entstand Sachschaden an dem Volvo in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Wildunfall

Ein 43-jähriger Mann aus Grünberg befuhr Mittwochabend (10.Februar) gegen 19.30 Uhr die Landstraße 3072 von Atzenhain nach Lehnheim als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, den das Reh nicht überlebte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A5/Reiskirchen: Rad auf Fahrbahn - Zeugen gesucht

Nach ersten Erkenntnissen verlor ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwochabend (10.Februar) offenbar ein Rad auf der Autobahn 5 zwischen Reiskirchen und Fernwald. Das Rad lag gegen 22.35 Uhr auf der linken Fahrspur und mehrere Fahrzeuge fuhren über das Hindernis. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen, der das Rad verloren hat? Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

