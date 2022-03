Untersuchungshaft nach Hehlerei+

Jetzt teilen:

Gießen

Gießen: Untersuchungshaft wegen Hehlerei

Die Gießener Polizei hat am Montag drei Männer im Alter von 18, 21 und 27 Jahren wegen Hehlerei festgenommen. Gegen 13.45 Uhr versuchten die algerischen Staatsangehörigen ein Mobiltelefon und ein Handy in einem Elektronikgeschäft zu verkaufen. Dem Inhaber des Geschäftes war das Trio aus einem Verkaufsversuch von gestohlenen Gegenständen bereits bekannt und informierte erneut die Polizei. Als die Männer die Polizeistreife sahen, versteckten sie das Handy und Tablet hinter einem geparkten Auto. Eine Überprüfung der elektronischen Geräte ergab dann, dass das Mobiltelefon vor einigen Tagen in einer Diskothek in Nordrhein-Westfalen gestohlen worden war. Die Ermittlungen zur Herkunft des Tablets dauern noch an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den polizeibekannten 18-Jährigen Algerier einem Haftrichter vor. Dieser erließ Haftbefehl. Der algerische Asylbewerber sitzt nun in Untersuchungshaft. Wegen fehlender Haftgründe entließen die Ermittler die beiden anderen Tatverdächtigen wieder.

Gießen: Feuer im Wiesecker Weg - Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Nach einem Brand im Eingangsbereich einer Gaststätte im Wiesecker Weg ermittelt nun die Kriminalpolizei. Unbekannte hatten zunächst Unrat im Eingangsbereich der Gaststätte angehäuft und diesen dann in Brand gesetzt. Das Feuer griff schnell auf die Überdachung und die Eingangstür über. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf das Gesamtgebäude verhindern. Sie brachten das Feuer unter Kontrolle und löschten den Brand. Der Schaden wird mit 15.000 Euro beziffert. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen: Wer kann Hinweise geben? Wem sind verdächtige Personen gestern (09.03.2022), gegen 13:50 Uhr im Bereich des Wiesecker Weg aufgefallen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Linden-Klein-Linden: 35-Jähriger attackiert und geschlagen

Gegen 21:30 Uhr attackierten am gestrigen Abend (09.03.2022) zwei Männer einen 35-Jährigen in der Frankfurter Straße. Sie schlugen und traten auf den aus Linden stammenden 35-Jährigen ein. Ein Rettungswagen brachte den verletzen Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach den beiden, bisher unbekannten Schlägern. Wer kann Angaben zu den zwei Männern machen? Der Erste soll nach Angaben des Geschädigten Südländer und 170 cm groß sein. Er war bekleidet mit einem roten Pulli, dunkler Hose und dunkler Jacke. Der Zweite soll 180 cm groß sein. Er war dunkel gekleidet und trug eine Basecap, sowie eine Maske. Die Gießener Polizei bittet Zeugen sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 zu melden.

Staufenberg- Gartenzaun beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr am Mittwoch (09.03.2022) einen Gartenzaun in der Schubertstraße und hinterließen einen 100 Euro teuren Schaden. In diesem Zusammenhang fielen offenbar zwei Männer auf, die in einem orangefarbenen Sprinter mit der seitlichen Aufschrift "Werkstattwagen" unterwegs waren. Auf der Heckklappe soll die Zahl "1" gestanden haben. Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wem sind die Vandalen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem auffälligen Sprinter geben? Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Linden: Beim Vorbeifahren Mitsubishi gestreift

Ein bislang Unbekannter streifte offenbar beim Vorbeifahren am Mittwoch (09.März) gegen 18.00 Uhr einen im Weisenberger Ring geparkten Mitsubishi. Als die Besitzerin zu ihrem weißen Space Star zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: In Parkhaus Seat touchiert

1.000 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Seat nach einer Unfallflucht in einem Parkhaus in der Westanlage am Mittwoch (23. Februar). Ein Unbekannter touchierte den grauen Arona auf der rechten Seite und entfernte sich anschließend. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

