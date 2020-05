Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 07.05.2020:

Verfahren wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen eingeleitet+++ Dieb entkommt mit Geldbörse+++

Gießen: Verfahren wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen eingeleitet

Offenbar noch rechtzeitig hatte ein aufmerksamer Zeuge am Mittwochabend im Pfarrgarten in Gießen die Polizei und die Rettungskräfte verständigt. Der Zeuge hatte in einem verschlossenen und vermutlich überhitzen PKW einen schreienden Säugling festgestellt. Der Zeuge hatte etwa zehn Minuten gewartet und dann den Notruf betätigt. Als eine Polizeistreife wiederum etwa zehn Minuten später und fast zeitgleich mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst an dem Einsatzort eintraf, konnte der schreiende Säugling in einer Babyschale festgestellt werden. Mitarbeiter der Feuerwehr schlugen dann eine Scheibe ein und "befreiten" den Säugling. Das Baby, das offenbar schon Erschöpfungszustände zeigte, wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Offenbar hatte sich der Innenraum des PKW erhitzt. Wenig später erschienen die beiden Eltern. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Dieb entkommt mit Geldbörse

In der Landgrafenstraße hat ein Unbekannter am Mittwochnachmittag offenbar einen kurzen Zeitraum ausgenutzt und aus einem Kleinbus eine Geldbörse entwendet. Ein Handwerker war zu diesem Zeitpunkt mit Arbeiten beschäftigt und hatte das Fahrzeug nicht verschlossen. Der Unbekannte griff zu und flüchtete. Zeugen konnten ihn beschreiben: Er soll etwa 30 Jahre alt und ca. 185 Zentimeter groß sein. Neben einer kräftigen Figur soll er kurze blonde bis dunkelblonde Haare und einen Dreitagebart haben. Auffällig soll eine hellbraune Latzhose, die er trug gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Diebe am Baucontainer

Im Alter Steinbacher Weg haben am Mittwoch, zwischen 06.30 und 17.30 Uhr, Unbekannte mehrere Kleidungsstücke, zwei Handys und Bargeld aus einem Baucontainer entwendet. Offenbar konnten die Langfinger in einem unbeobachteten Moment in den Container eindringen und die Sachen mitgehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim/Grüningen: Beim Vorbeifahren Fiat beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar beim Vorbeifahren einen in der Taunusstraße abgestellten Fiat. Der weiße Talento parkte in Höhe der Hausnummer 21. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, war dieses am linken Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bei Parkmanöver BMW beschädigt

Offenbar bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter einen auf einem Parkplatz in der Dürerstraße geparkten BMW. Der weiße Kombi stand dort zwischen Donnerstag (23.April) 20.00 Uhr und Samstag (25.April) 15.00 Uhr. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Opel auf Parkplatz beschädigt

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Opels nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im "Rothweg". Der braune Astra stand dort am Montag (04.Mai) zwischen 09.45 und 12.00 Uhr. Der Verursacher beschädigte offenbar beim Rangieren das Fahrzeug am vorderen, rechten Kotflügel. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B49/ Reiskirchen: Auffahrunfall

Am Mittwoch (06.Mai) gegen 15.47 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße B49. Ein 61-jähriger VW-Fahrer befuhr die B49 von Gießen nach Reiskirchen. Im Kreuzungsbereich Carl-Benz-Straße/ Bänningerstraße hielt er aufgrund einer roten Ampel an. Dies bemerkte eine 48-jährige Frau mit einem BMW zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden VW des 61-Jährigen auf. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

