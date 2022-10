Verkehrsunfall mit Omnibus und PKW - Abschlussmeldung

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Gießen:

Wir berichteten heute Morgen über einen Verkehrsunfall mit einem Omnibus in der Kornblumenstraße in Gießen-Wieseck. Entgegen der ersten Meldung - eine Schwerverletzte und ein leichtverletztes Kind - kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu vier Leichtverletzten. Zudem befand sich der Unfall an der Kreuzung Kornblumenstraße/Turnstraße.

Eine 42-jährigen Gießenerin war gegen 07.15 Uhr mit ihrem Toyota in der Turnstraße unterwegs. Als sie an der Kreuzung zur Kornblumenstraße der Turnstraße weiter folgen wollte, stieß sie mit einem Linienbus zusammen, der auf der Kornblumenstraße unterwegs war. Der PKW der 42-Jährigen schleuderte zunächst gegen eine Hauswand und anschließend gegen einen geparkten Kombi.

In dem Bus befanden sich über 30 Fahrgäste - hauptsächlich Schüler verschiedener Gießener Schulen. Durch den Aufprall verletzten sich drei Insassen aus dem Bus im Alter von 13, 16 und 51 Jahren leicht und kamen teilweise in umliegendes Kliniken. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Toyota-Fahrerin mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Ersatzbusse und auch die Polizei brachten einige Fahrgäste nach Gießen bzw. Schüler zu ihren Schulen oder nach Hause.

Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen sowie ein abgerissenes Fallrohr von der Hauswand wird auf 63.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzten.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell