Verkehrsunfallstatistik 2020 für Mittelhessen und die vier Landkreise Gießen, Wetterau, Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill durch Polizeipräsident Bernd Paul vorgestellt

Polizeipräsident Bernd Paul

Gießen (ots) - Pressemeldung vom 11.05.2021

Polizeipräsident Bernd Paul stellt Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2020 vor:

- Starker Rückgang der Unfallzahlen

- Weiterhin viele tödliche Verkehrsunfälle auf außerörtlichen Bundes- und Landesstraßen

- Aufklärungsquote bei Unfallfluchten nochmals verbessert

- Zunahme von Unfällen mit Fahrrädern und Pedelecs

Mittelhessen: 19.614 Verkehrsunfälle wurden im Polizeipräsidium Mittelhessen mit den vier Landkreisen Marburg-Biedenkopf, Wetterau, Lahn-Dill und Gießen sowie auf den Bundesautobahnen im letzten Jahr aufgenommen. Dies bedeutet einen Rückgang von 17,54 Prozent. Die Anzahl der Verkehrstoten sank von 49 auf 42.

Weit mehr als die Hälfte aller Verkehrsunfälle machen die Wildunfälle (5.201) und die Verkehrsunfallfluchten (5.204) aus. Während das Minus bei den Verkehrsunfallfluchten mit 18,25 Prozent deutlich ausfiel, sank die Zahl der Wildunfälle um 7,98 Prozent.

"Die Pandemie hatte im letzten Jahr deutliche Auswirkungen auf die Verkehrsunfallstatistik für Mittelhessen. Diese Entwicklung, die einen Rückgang von etwas über 4.000 Verkehrsunfälle ausmacht, bedeutet gleichzeitig den niedrigsten Wert seit Einrichtung unseres Präsidiums vor 20 Jahren. Trotz dieser positiven Entwicklung bei den Unfallzahlen müssen wir leider weiter eine hohe Anzahl an Verkehrstoten auf den mittelhessischen Straßen beklagen. 42 Personen kamen bei Verkehrsunfällen im letzten Jahr in den vier Landkreisen und auf den Bundesautobahnen in Mittelhessen ums Leben. 19 Personen, also fast die Hälfte, starben, weil zu schnell gefahren wurde. Zu hohe Geschwindigkeit ist auch weiter mit fast 20 Prozent die Hauptunfallursache, wenn Menschen verletzt oder getötet werden. Wir wollen unsere Bemühungen weiter verstärken und gegen rücksichtslose Raser konsequent vorgehen. Beispielsweise haben wir am Karfreitag konzentrierte Kontrollaktionen gegen Raser an verschiedenen Brennpunkten in allen vier Landkreisen durchgeführt. Solche konzeptionell durchgeführten Kontrollmaßnahmen sind wichtig und tragen deutlich zur Verringerung schwerer Unfälle bei. Wir werden in diesem Jahr neben solchen größeren Aktionen auch bei den täglichen Kontrollen die zu hohe Geschwindigkeit im Fokus behalten.", so Polizeipräsident Bernd Paul bei der Vorstellung der Unfallzahlen für das Polizeipräsidium Mittelhessen.

Die gesamte Pressemeldung zur Verkehrsunfallstatistik finden sie unter

https://k.polizei.hessen.de/1804432223

