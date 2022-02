Versuchter Handtaschenraub in Gießen - Älterer Zeugenhinweis führt zur Festnahme des Räubers bei

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Gießen:

Die Polizei hat am Donnerstagabend nach einem versuchten Handtaschenraub in der Dürerstraße einen mutmaßlichen Handtaschenräuber festgenommen. Kommissar Zufall sowie ein älterer Zeugenhinweis aus einem anderem Raub führte zur Festnahme eines 32-jährigen Mannes.

Eine 42-jährige Frau war gegen 20.00 Uhr in der Dürerstraße in Richtung Marburger Straße zu Fuß unterwegs, als von hinten ein Radfahrer kam. Plötzlich stieg er in ihrer Höhe vom Fahrrad und griff nach den Henkeln der Tasche. Als die Gießenerin ihre Tasche vehement festhielt, trat der Verdächtige gegen ihr Bein. Daraufhin wehrte sich das Opfer gegen den Räuber, welcher daraufhin ohne Beute die Flucht ergriff. Eine Zivilstreife war an der Fahndung beteiligt. Den Beamten war noch ein Zeugenhinweise von einer anderen ähnlich gelagerten Straftat in Erinnerung. Dieser hatte einen Hinweis auf einen verdächtigen Gießener gegeben. Die Beamten fahndeten in der Nähe der Wohnanschrift und entdeckten den Tatverdächtigen. Er versuchte zunächst zu Fuß zu flüchten, konnte aber wenig später festgenommen werden. Die Beamten stellten Betäubungsmittel, Bargeld und das Mountainbike sicher. Die Ermittlungen führen dazu, dass der 32-Jährige offenbar die Tat in Gießßen und anderen Taubtaten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen durchsuchten die Ermittler seine Wohnung und stellten dort ein Handy sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen soll der Verdächtige noch heute vorgeführt werden.

Die Ermittlungen dauern an und die Polizei prüft, ob der polizeibekannte Tatverdächtige für weitere Raubtaten im Landkreis Gießen in den vergangenen Tagen verantwortlich ist:

- Handtaschenraub in Fernwald-Annerod vom 13.02.2022

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5146272

- Handtaschenraub im Selterweg vom 15.02.2022

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5148543

- versuchter Handtaschenraub in Buseck-Trohe vom 15.02.2022

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5149453

- Trickdiebstahl in der Mittermaierstraße in Gießen vom 17.02.2022

Pressemeldung von heute

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell