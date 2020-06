Vollsperrung auf dem Gießener Ring in Richtung Marburg / Holzschnitzel bedecken die Fahrbahn

Jetzt teilen:

Gießen - A485: Laster verliert Holzschnitzel / Gießener Ring Richtung Marburg voll gesperrt

Derzeit ist der Gießener Ring in Fahrtrichtung Marburg voll gesperrt. Zwischen den Anschlussstellen Bergwerkswald und Schiffenberger Tal liegen mehre Tonnen Holzschnitzel auf der Autobahn. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten werden sich mutmaßlich bis in die Abendstunden hinziehen.

Gegen 12.40 Uhr hielt zur Ankündigung und Warnung einer Baustelle ein Lkw der Autobahnmeisterei auf dem Standstreifen der A485 in Fahrtrichtung Marburg. An dem Lkw war ein sogenannter Sperranhänger angehangen. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet der 56-jährige Fahrer eines Sattelzuges nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte den Sperranhänger. In der Folge rutschte der Laster der Autobahnmeisterei samt Anhänger die Böschung hinunter und der Auflieger des Unfallfahrers riss auf der Beifahrerseite auf. Ein Teil der auf dem Sattelauflieger geladenen Holzschnitzel fiel auf die Fahrbahn des Gießener Rings. Der 22-jährige Mitarbeiter der Autobahnmeisterei wurde von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt und anschließend zu weiteren Untersuchungen in eine Gießener Klinik transportiert. Der in Höxter lebende Unfallfahrer blieb unverletzt. Die Schäden an beiden Lastern schätzt die Polizei auf mindestens 60.000 Euro.

Der Gießener Ring ist zwischen Bergwerkswald und Schiffenberger Tal derzeit voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Marburg wird über die B49, B429 sowie die A480 umgeleitet.

