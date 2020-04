Vorraum an Polizeistation verunreinigt+++Fahrradstreife kontrolliert Gruppe+++Einbruch in Tankstelle und Wohnhaus+++ Trennschleifer eingesetzt

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Gießen: Vorraum verunreinigt

Mittels Pfefferspray und Platzverweis musste ein 20 - Jähriger am Samstagabend am Berliner Platz zum Verlassen bewegt werden. Der Asylbewerber aus Somalia war zunächst auf der Polizeistation Gießen Nord erschienen und forderte die Herausgabe seiner sichergestellten Jacke. Die Jacke war wenige Stunden zuvor bei dem Mann wegen einer mutmaßlichen Unfallflucht als Beweismittel sichergestellt werden. In einem ersten Gespräch ließ sich der 20 - Jährige nicht beruhigen und ging dann in den Vorraum. Dort spuckte er mehrfach um sich. Er schrie dabei mehrfach das Wort "Corona". Die Beamten setzten dann Pfefferspray ein und erteilten dem Somalier einen Platzverweis.

Gießen: Fahrradstreife in der Rodheimer Straße

Eine Fahrradstreife der Gießener Polizei kontrollierte am Samstagnachmittag an der Lahnwiese mehrere Personen. Eigentlich sollte die Gruppe auf das richtige Verhalten hinsichtlich der Abstandsregeln (Corona-Virus) hingewiesen werden. Dabei ergab sich der Verdacht, dass dort Drogen konsumiert werden. Bei einem 24 - Jährigen Asylbewerber aus Venezuela fanden die Beamten auch Marihuana. Ein Verfahren wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Reiskirchen: Zu viele Personen angetroffen

In einer Gaststätte in der Grünberger Straße in Reiskirchen trafen Beamte am frühen Sonntagmorgen mehrere Personen an. Bei der Kontrolle stellte sich noch heraus, dass einige der sechs Angetroffenen dort Drogen und Waffen mitführten. Verfahren, unter anderem gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz wurden eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Zigaretten aus Tankstelle entwendet und an Tür zu Mehrfamilienhaus gehebelt

Ein unbekannter Täter hat am frühen Samstagmorgen eine Tür zu einer Tankstelle aufgebrochen. Der Dieb hatte es offenbar gezielt auf Zigaretten abgesehen und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstag, gegen 05.10 Uhr, in der Licher Straße, Bereich Heinrich-Fourier-Straße, Verdächtiges beobachtet haben. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die gesuchte Person offenbar wenige Minuten zuvor an einer Tür eines in der Nähe befindlichen Mehrfamilienhauses in der Licher Straße gehebelt hatte. Zeugen hatten dies der Polizei gemeldet. Offenbar hatte der Unbekannte dann das Treppenhaus aufgesucht und war wenig später aus unbekannten Gründen geflüchtet. Aufgrund der Beschreibung und der Nähe dürfte es sich dabei um dieselbe Person handeln, die kurz danach an der Tankstelle auffiel. Zeugen an dem Mehrfamilienhaus schilderten, dass der Unbekannte mit einem weißen Mountainbike unterwegs war. Er soll eine Basecap mit silberfarbenem Aufkleber sowie eine Jeans mit Löchern an der Vorderseite getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Matratzen aufgestellt, Banner am Brückengelände und Rauchkörper gezündet

Am Sonntag, zwischen 10.15 und 10.50 Uhr, kam es an der Nordanlage, der Westanlage und der Stephansstraße zu offenbar politisch motivierten Plakatierungen und dem Abrennen eines Rauchkörpers. Unbekannte hatten vor einem Verwaltungsgebäude (Nordanlage) und vor einem Hotel (Westanlage) jeweils Matratzen aufgestellt und diese mit politischen Parolen versehen. In der Stephansstraße, Ecke Riegelpfad, brachte die möglicherweise gleiche Gruppe ein Bettlaken, das ebenfalls mit einer politischen Botschaft versehen war, an einem Brückengelände einer Bahnunterführung an. Dazu zündeten sie ein sogenanntes bengalisches Feuer. Zeugen konnten zwei Personen sehen. Einer von ihnen soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und schlank sein. Er soll eine dunkelblaue Basecap getragen haben. Er soll ein schwarzes Kapuzenshirt und eine Jeans getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Hoher Schaden im Bürogebäude

In einem Bürogebäude in der Liebigstraße haben sich am vergangenen Wochenende Einbrecher zu schaffen gemacht. Sie verursachten dabei an Türen einen erheblichen Schaden. Vermutlich entwendeten die Diebe Bargeld in geringer Höhe. Die Täter hatten dazu eine Zugangstür des Bürogebäudes unter massiver Gewalteinwirkung geöffnet und dann mehrere Zimmer nach Wertsachen abgesucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbruch in Diskothek

Auf Bargeld hatten es Einbrecher in der Nacht zum Montag in einer Diskothek im Oberlachweg abgesehen. Die Diebe hatten offenbar einige Vorbereitungen getroffen und dabei sogar angrenzende Straßenlaternen beschädigt. In der Folge brachen sie eine Tür auf und machten sich dann gezielt an einem Geldautomaten, der sich in dem Gebäude befand, zu schaffen. Dabei setzten die Täter auch einen Trennschleifer ein. Mit Bargeld flüchteten sie dann. Sehr wahrscheinlich kam es bis Mitternacht zu diesem Einbruch, bei dem ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbruch in Gartenhütte

Im Launsbacher Weg wurde in der Nacht zum Samstag ein Elektrorasenmäher und eine Schubkarre entwendet. Die Unbekannten hatten dazu eine Gartenhütte aufgebrochen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mantel gestohlen

In der Bruchstraße kam es zwischen Sonntagabend und Montagmorgen zum Diebstahl eines Mantels. Die Diebe hatten die Seitenscheibe eines dort abgestellten PKW eingeschlagen und zugegriffen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Exhibitionist gesucht

In der Gießener Straße in Leihgestern hat sich ein Mann am Sonntagmittag gleich in zwei Fällen entblößt. Der Täter soll sich dabei entlang eines Waldweges vor zwei Frauen ausgezogen haben. Der Mann, der dann in unbekannte Richtung flüchten konnte, soll zwischen 17 und 27 Jahren alt und etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er soll einen dunklen Teint haben. Getragen habe er einen auffälligen weißen Strickpulli mit einem auffallenden skandinavischen Muster. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen-Allendorf: Opel auf Parkplatz beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag (13.April) 06.30 Uhr und Freitag (17.April) 12.00 Uhr einen in der Untergasse geparkten Opel. Der weiße Corsa parkte auf dem Parkplatz im Hinterhof eines Wohnhauses. Als die Besitzerin zu ihrem PKW zurückkam, war dieser am rechten, hinteren Radkasten beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg-Wißmar: VW touchiert

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht in der Schulstraße. Der blaue Caddy stand zwischen Freitag (17.April) 20.15 Uhr und Samstag (18.April) 09.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 16 am Fahrbahnrand. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter den VW und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim/Watzenborn-Steinberg: Seat bei Parkmanöver beschädigt

Offenbar bei einem Parkmanöver beschädigte zwischen Samstag (18.April) 21.00 Uhr und Sonntag (19.April) 12.00 Uhr ein Unbekannter einen Seat in der Straße "An den Gärten". Der blaue Ibiza stand dort in Höhe der Hausnummer 16. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Diezstraße

Zwischen Donnerstag (02.April) 00.00 Uhr und Donnerstag (09.April) 20.45 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen Hyundai in der Diezstraße. Offenbar beim Ausparken touchierte der Unbekannte den blauen I10 und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfall mit Radfahrern

Zu einem Unfall kam es am Samstag (18.April) gegen 17.30 Uhr in der Walltorstraße. Ein 20-jähriger Radfahrer und ein 44-jähriger Radfahrer befuhren nebeneinander die Walltorstraße in Richtung Nordanlage. Dabei schubste der 20-Jährige offenbar den 44-Jährigen, wodurch dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, konnte aber durch eine Streife des Ordnungsamtes festgehalten werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 125 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Ein Leichtverletzter und 13.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls auf der Landesstraße L3475. Ein 28-jähriger Mann befuhr mit einem BMW die L3475 von Gießen nach Lollar. Beim Befahren des Kreisels am Ortseingang Lollar verlor er die Kontrolle über seinen BMW und geriet in den Graben. Dabei verletzte sich der 28-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ordnungshüter bemerkten bei ihm Alkoholgeruch. Bei einem Atemalkoholtest pustete er 1,88 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Wenden Peugeot übersehen

Zu einem Unfall kam es am Sonntag (19.April) gegen 18.45 Uhr in der Weidigstraße. Eine 71-jähriger Mann aus Gießen befuhr mit einem Opel den Lichtenauer Weg in Richtung Marburger Straße. Um zu wenden, bog er nach rechts in die Weidigstraße ab. Beim Wendemanöver übersah er eine 23-jährige Frau in einem Peugeot. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich glücklicherweise niemand verletzte. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Einparken Suzuki beschädigt

5.000 Euro Schaden sind die Folge eines Parkmanövers in der Walltorstraße. Eine 34-jährige Frau befuhr am Samstag (18.April) gegen 13.00 Uhr die Brandgasse in Richtung Brandtplatz. Beim Einparken in der Walltorstraße (Höhe 10) stieß sie mit dem geparkten Suzuki eines 38-Jährigen zusammen. Die 34-Jährige gab den Verstoß zu. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar-Salzböden: Von nasser Fahrbahn abgekommen

Am Samstag (18.April) gegen 19.50 Uhr befuhr eine 62-jährige Frau mit einem Pedelec die Landesstraße L3093 von Odenhausen nach Salzböden. Aufgrund von Starkregen und nasser Fahrbahn kam die 62-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/Fernwald: Aquaplaning I

Am Samstag (18.April) gegen 18.14 Uhr kam es auf der Bundesautobahn A5 bei Fernwald zu einem Unfall. Ein 40-jähriger Mann in einem VW befuhr den rechten Fahrstreifen aus Kassel kommend in Richtung Frankfurt. Vermutlich aufgrund von Aquaplaning kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über 100 m lang durch den Grünstreifen. Dabei beschädigte er einen Wildzaun. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 20.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

A5/Reiskirchen: Aquaplaning II

Zu einem weiteren Aquaplaningunfall auf der Bundesautobahn A5 kam es am Samstag (18.April) gegen 18.41 Uhr. Ein 56-jähriger Mann befuhr mit einem Opel die A5 von Kassel in Richtung Frankfurt. Dabei kam er aufgrund von Aquaplaning zwischen den Anschlussstellen Reiskirchen und Fernwald von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Glücklicherweise verletzte sich bei beiden Aquaplaningunfällen niemand. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

A45/Linden: Nicht auf den Verkehr geachtet

21.500 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls auf der Bundesautobahn A45 von Samstag (18.April). Ein 21-jähriger Mann befuhr den Beschleunigungsstreifen von der A485 kommend in Richtung Hanau. Dabei wechselte er, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, direkt auf den linken Fahrstreifen. Ein 31-jähriger Mann, der den linken Fahrstreifen in Richtung Hanau befuhr, versuchte noch nach links auszuweichen. Dabei touchierte er die Leitplanke und es kam zum Zusammenstoß mit dem 21-Jährigen. Glücklicherweise verletzte sich keiner der Unfallbeteiligten. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

A45/Langgöns: Sattelzug fährt in Baustellenabsperrung

Am Samstag (18.April) gegen 02.28 Uhr fuhr ein 48-jähriger Mann mit einem 3,5Tonner samt Anhänger in eine Baustellenabsperrung auf der Bundesautobahn A45 bei Langgöns. Der LKW-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen der A45 in Richtung Hanau. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr er ungebremst in eine Baustellenabsperrung. Dabei schleudert der 3,5Tonner über die Fahrbahn, touchierte die Leitplanke und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Linden befreit werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Bergungsarbeiten blieb die A45 für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Schaden wird auf insgesamt 151.500 Euro geschätzt. Zu einem Folgeunfall kam es dann am Samstag (18.April) gegen 04.10 Uhr am Stauende. Ein 30-jähriger Mann mit einem VW befuhr die rechte Spur der A45 und erkannte offenbar das Stauende zu spät. Der VW-Fahrer versuchte noch nach links auszuweichen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem LKW eines 37-Jährigen zusammen. Der 30-Jähriger verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt wird der Schaden auf 30.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

