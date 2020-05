Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 06.05.2020:

Wechselfallenschwindel scheitert+++Hund musste eingeschläfert werden+++ Kontrolle über Motorrad verloren

Gießen: Wechselfallenschwindel scheitert

Im Seltersweg in Gießen scheiterte ein sogenannter Wechselfallenschwindel an einer aufmerksamen Zeugin. Der Unbekannte hatte gegen 16.00 Uhr die Lottoannahmestelle betreten und wollte etwas für 1,31 Euro kaufen. Anschließend legte der Mann einen 50 Euro Schein vor. Danach versuchte er die Verkäuferin abzulenken und dabei die 50 Euro zu erbeuten. Dabei schöpfte die Mitarbeiterin Verdacht und brach den Wechselvorgang, noch bevor es zum Diebstahl kam, ab. Der Unbekannte konnte unerkannt entkommen. Er soll etwa 25 Jahre alt und ca. 170 Zentimeter groß sein. Er soll einen auffälligen Bart haben und eine olivenfarbene Mund - Nasen - Bedeckug getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Heuchelheim: Auseinandersetzung am Kreisel

In der Nähe eines Kreisels in der Bachstraße / Marktstraße, kam es am Dienstagmittag offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Zeugen hatten der Polizei berichtet, dass ein Mann eine Frau umgestoßen haben soll. Anschließend soll er sie mehrfach getreten haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, die Polizei zu verständigen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Fahrer eines Abfuhrunternehmens gesucht

Wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen Fahrer eines Abfuhrunternehmens. Der bislang unbekannte Mann hatte am Mittwoch (29.4.2020), gegen 09.00 Uhr, offenbar in der Winneröder Straße in Saasen zunächst eine Mülltonne gegen einen dort geparkten PKW gestoßen. Dabei wurde das Fahrzeug leicht beschädigt. Anschließend soll er eine Frau beleidigt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Hund nach Attacke eingeschläfert

Im Oberauweg kam es am Dienstag, gegen 19.15 Uhr, offenbar zu einer Hundeattacke. Dabei soll ein Hund den Hund einer 43 - Jährigen so schwer gebissen haben, dass er wenig später eingeschläfert werden musste. Die 43 - Jährige war mit ihrem Hund auf einem unbefestigten Weg hinter der Müllverbrennungsanlage unterwegs, als ihr ein 31 - Jähriger mit seinen Hunden entgegenkamen. Offenbar attackierte einer der Hunde des 31 - Jährigen den Hund der 43 - Jährigen. Beim Versuch, die Hunde zu trennen, wurde die Frau selbst verletzt. Ein Verfahren wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfall:

Lich: Zusammenstoß mit Reh

Zu einem Unfall mit einem Reh kam es am Montag (04.Mai) auf der Landesstraße L3354. Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mann von Bellersheim nach Bettenhausen als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der 28-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Pohlheim: BMW kann Reh nicht mehr ausweichen

Am Mittwoch (06.Mai) gegen 01.40 Uhr kam es zu einem Unfall mit einem Reh auf der Landesstraße L3132. Der 40-jährige Fahrer eines BMW fuhr von Watzenborn-Steinberg nach Gießen als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Der BMW-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Schotten: Kontrolle über Motorrad verloren

Bei einem Unfall am Dienstag (05.Mai) gegen 21.20 Uhr auf der Bundesstraße B276 verletzte sich ein 18-jähriger Motorradfahrer leicht. Der 18-Jährige fuhr von Laubach nach Schotten als er vermutlich im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und in die Schutzplanke stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf eine Höhe von insgesamt 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lollar: Bei Parkmanöver VW touchiert

Zwischen Dienstag (05.Mai) 21.15 Uhr und Mittwoch (06.Mai) 13.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich bei einem Parkmanöver im Meisenweg einen VW. Der blaue Touran parkte am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 3. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell