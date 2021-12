Jetzt teilen:

Pressemeldungen vom 08.12.2021:

Zeuge verhilft zur Festnahme eines Diebes + A4 in Lich gestohlen + Apothekerin erkennt gefälschten Impfpass

Gießen: Zeuge verhilft zur Festnahme eines Diebes

Dem Hinweis eines Zeugen ist es zu verdanken, dass ein mutmaßlicher Dieb am Dienstag, gegen 22.40 Uhr, in der Gießener Innenstadt festgenommen werden konnte. Der Zeuge hatte der Polizei mitgeteilt, dass sich eine Person an einem PKW zu schaffen machte. Als der Mann, der offenbar gerade etwas aus dem PKW entwendet hatte, den Zeugen sah, flüchtete er. Durch die gute Beschreibung konnte eine Streife im Zuge der Fahndung einen verdächtigen Mann festnehmen. Es stellte sich heraus, dass der 19 - Jährige offenbar als Täter in Frage kommt. Die Beamten fanden bei dem Asylbewerber aus Algerien Sachen, die offenbar kurz zuvor aus dem PKW in der Fichtestraße entwendet wurden. Auch stellten die Ermittler andere Gegenstände, die offenbar entwendet wurden, sicher. Die Ermittlungen dazu dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Biebertal: Katalysatoren-Diebstahl in Rodheim-Biber gescheitert

Warum der versuchte Diebstahl des Katalysators eines VW scheiterte, ist der Polizei noch nicht bekannt. Der grüne Lupo stand zwischen 16.00 Uhr am Montag und 11.00 Uhr am Dienstag in der Karlsstraße. Der Dieb hob den PKW mit einem Wagenheber zunächst an. Anschließend schnitt er einen Teil des Katalysators ab und ließ dann von seinen Vorhaben ab. Wem ist in der Karlsstraße etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: A4 entwendet

Auf einen Audi hatten es Autodiebe im Platanenring abgesehen. Die Unbekannten entwendete den grauen Audi Kombi zwischen 20.45 Uhr am Dienstag und 06.40 Uhr am Mittwoch. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Audi (A4) mit dem amtlichen Kennzeichen FR-ED 253 machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Buseck: Auseinandersetzung in Alten-Buseck

Auf sein Verhalten auf der Fahrbahn sprach ein Autofahrer einen Fußgänger im Mühlweg an. Daraufhin warf der Unbekannte auf den BMW des 53-Jährigen eine Plastikflasche. Anschließend hob er die Flasche wieder auf und schlug damit dem mittlerweile ausgestiegenen Autofahrer auf den Kopf. Nachdem sich der Fahrer wieder ins Auto stieg und wegfahren wollte, warf der Unbekannte die Flasche in den PKW. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu dem Fußgänger machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Grünberg: Apothekerin erkennt gefälschten Impfpass

In einer Apotheke in Grünberg legte eine 29-jährige Frau aus dem Landkreis Gießen einen offenbar gefälschten Impfpass vor. Eine Angestellte erkannte das Falsikat und informierte nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt die Polizei. Die Polizei leitete gegen die aus dem Landkreis Gießen ein Ermittlungsverfahren wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse ein.

Grünberg: Reifen zerstochen

Einen Sachschaden von 120 Euro an einem Seat hinterließen Reifenstecher in der Lindenstraße in Stockhausen. Der oder die Unbekannten zerstachen zwischen 19.00 Uhr am Samstag und 09.15 Uhr am Montag die vorderen Reifen des weißen Leons. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Ladendiebe erwischt

Auf Waren im Wert von über 135 Euro hatten es Ladendiebe am Dienstag in der Sutetenlandstraße abgesehen. Gegen 21.18 Uhr steckten die vier Diebe in einem Discounter Nahrungsmittel und Bekleidung in ihre Taschen und Rucksäcke ein. Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und konnte zwei Verdächtige, zwei Asylbewerber aus Algerien und Afghanistan, hindern. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die 21 und 32-Jährigen wieder gehen. Wer hat die anderen Tatverdächtigen auf Ihrer Flucht beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Vorbeifahren Außenspiegel beschädigt

Ein bislang Unbekannter befuhr am Mittwoch (08.Dezember) gegen 00.15 Uhr den Riegelpfad in Richtung Ludwigstraße. Offenbar stieß der Unbekannte beim Vorbeifahren in Höhe der Hausnummer 46 gegen den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten weißen VW Golf. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen grauen VW Golf. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Vorfahrt missachtet

Eine 59-jährige Frau aus Gießen in einem VW befuhr am Dienstag (07.Dezember) gegen 13.40 Uhr die Licher Straße von der Landstraße 3481 kommend. Als die VW-Fahrerin abbiegen wollte, übersah sie offenbar die Vorfahrt einer 50-Jährigen Opel-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: Bus streift Audi

Am Montag (06.Dezember) gegen 17.10 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann in einem Linienbus due Bessinger Straße in Ettingshausen und beabsichtigte der Vorfahrtstraße in Richtung Rathausstraße zu folgen. Im Bereich einer Kurve kam es zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden Audi eines 26-jährigen Laubachers. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: VW touchiert

Ein Unbekannter befuhr am Mittwoch (08.Dezember) gegen 12.55 Uhr einen Parkplatz an der Theo-Koch-Schule. Offenbar beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte einen weißen Polo an der Beifahrerseite. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lollar. Beim Ausparken VW beschädigt

Am Mittwoch (08.Dezember) gegen 13.25 Uhr touchierte eine 54-jährige Frau aus Wettenberg beim Ausparken in der Straße "Pfingstweide" einen geparkten VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

