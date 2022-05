Zeugenaufrauf nach Raubtaten in Gießen+Srayer in Staufenberg gestgenommen+Exhi entblöst sich vor Kind+Brand unter Brücke+Autos aufgebrochen+Unfälle

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Gießen: Straßenraub gescheitert

In der Fußgängerzone im Seltersweg kam es am Samstagvormittag zu einem versuchten Straßenraub. Ein Unbekannter fragte gegen 08.00 Uhr einen 21-Jährigen aus dem Wetteraukreis nach einer Zigarette. Als ihm die Zigarette verweigert wurde, schlug er mehrfach den 21-Jährigen und versuchte ihm das Portemonnaie aus der Tasche zu ziehen. Als Zeugen die Polizei informierten, flüchtete der Unbekannte: Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa 1,80 Meter groß, Anfang bis Mitte 20 Jahre alt, hat eine schmale Statur, einen schwarzen Vollbart und schwarze Haare. Er trug einen Anglerhut und einen schwarzen Strickpullover mit buntem Muster. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Räubers machen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Staufenberg: Drei Graffiti-Sprayer festgenommen

Die Polizei nahm Sonntagfrüh drei junge Graffiti-Sprayer im Alter von 16,17 und 18 Jahren fest. Ein Zeuge meldete gegen 01.00 drei auffällige Personen auf einer Baustelle auf der Landesstraße 3146 zwischen Allendorf und Treis in Höhe des Steinbruchs. Als eine Streife vorbeifuhr, versteckte sich das Trio zwischen Containern. Nach dem die Verdächtigen in Richtung Treis flüchteten, konnten zwei Streifen sie festnehmen. Wenig später stellten Polizisten den Grund für die Flucht fest. Die beiden Jugendlichen und der Heranwachsende hatten die Außenwand eines Baucontainers besprüht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ordnungshüter die drei Tatverdächtigen wieder und leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Gießen: Exhi entblößt sich vor Kind - Zeugenaufruf

Ein unbekannter Mann entblößte sich am Sonntagabend zwischen 18.25 und 18.30 Uhr an der Bushaltestelle "Röderring" im Wiesecker Weg. Der Mann manipulierte an seinem Glied und sprach dabei ein unbekanntes Kind an, welches gerade vorbeiging. Der Junge wechselte die Straßenseite und der Täter stieg in die Linie 15. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa 60 Jahre alt, hat eine kräftige Statur, ein fahles Gesicht und grau-schwarze Haare. Er war komplett schwarz gekleidet, u. a. trug er eine schwarze Steppjacke. Nach Angaben eines Zeugen wankte der Unbekannte, vermutlich war dieser alkoholisiert. Die Polizei sucht nach Zeugen insbesondere nach dem sehr großen etwa neunjährigen Kind. Wer hat den Vorfall im fraglichen Zeitraum beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen? Welcher Junge war am Sonntag zwischen 18.25 und 18.30 Uhr im Wiesecker Weg unterwegs? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Brand unter Brücke

Unbekannte setzten am Samstag unter der Brücke in der Rodheimer Straße Unrat in Brand. Ein Zeuge meldet gegen 04.20 Uhr das Feuer. Dabei wurden Versorgungsleitungen in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Linden: Wohnungstür aufgehebelt

Auf eine Uhr, Bargeld, Kamera und Lautsprecher hatten es Einbrecher in der Gießener Straße in Leihgestern abgesehen. Die Unbekannten hebelten am Freitag zwischen Mitternacht und 09.00 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Autos aufgebrochen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerieten zwei Autos in den Fokus von Dieben. Auf einem Parkplatz in der Schlachthofstraße brachen sie einen schwarzen Passat auf und entwendeten einen Mini-Fernseher, eine Jacke, einen Kindersitz und einen Laptop im Wert von über 1.300 Euro. Auf dem Brandplatz schlugen Unbekannte die Scheibe eines schwarzen Audi ein. Anschließend durchsuchten sie den Sportback und flüchteten ohne Beute. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Aufbrüchen Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Beifahrertür und Heckklappe beschädigt

400 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Mercedes nach einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten zwischen 17.00 am Freitag und 11.50 Uhr am Samstag die Heckklappe und Beifahrertür des in der Arndstraße geparkten weißen Vito. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Dieb nutzt Gelegenheit

Während ein 26-Jährige eine Waschmaschine aus seinem PKW holte und wegtrug, nutzte ein Unbekannter die Gelegenheit und entwendete ein im Fahrzeug liegendes Portemonnaie. Der Diebstahl ereignete sich am Freitag zwischen 17.30 und 17.40 Uhr in der Wetzsteinstraße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-6555.

Gießen: Zeugenaufruf nach Taschendiebstahl

In einem Bekleidungsgeschäft im Seltersweg stahl ein Unbekannter am Freitag zwischen 12.40 und 12.50 Uhr das Mobiltelefon aus der Handtasche einer 42-Jährigen. Anschließend flüchtete er mit zwei mutmaßlichen Komplizinnen. Beschreibung des südländisch aussehenden Trios: Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahren alt. Er hat einen dunklen Hautteint, eine schlanke Statur, dunkle kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug eine dunkel Sweatjacke und eine dunkle Cargohose. Die beiden Frauen haben ebenfalls einen dunklen Hautteint und haben eine kräftige Figur. Eine Frau ist etwa 30 Jahre alt, zirka 1,60 Meter groß und trug ein beigefarbenes Kopftuch. Die Andere ist zwischen 35 und 40 Jahre alt und etwa 1,55 Meter groß. Sie hat dunkle Haare. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Whiskey gestohlen

Aus einem Imbiss in der Bahnhofstraße entwendete ein 24-jähriger Mann am Sonntag gegen 06.10 Uhr eine Flasche Whiskey. Eine Zeugin informierte den Angestellten und lief mit ihm zusammen den Tatverdächtigen hinterher. Als das Duo den Langfinger festhalten wollte, kam es zur handfesten Auseinandersetzung. Die Ordnungshüter nahmen den alkoholisierten Mann mit auf die Wache und leiteten ein Strafverfahren ein.

Gießen: Mit Flasche zugeschlagen - Zeugenaufruf

Nach einer Auseinandersetzung in der Rodheimer Straße erbittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Am Freitag gegen 22.30 Uhr stiegen zwei Männer und ein 50-jähriger Gießener in der Rödgener Straße aus einem Bus (Linie 7) aus. Plötzlich hielt einer den Gießener fest und der andere schlug mit einer Falsche auf dessen Kopf. Anschließend kam es dann noch zu einem Schlag und die Verdächtigen flüchteten. Ein Täter war komplett schwarz gekleidet. Der Andere trug eine schwarze Jacke, ein weißes T-Shirt und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Gießen: Beim Ausparken Toyota touchiert

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Toyota nach einer Unfallflucht zwischen Mittwoch (25.Mai) 20.30 Uhr und Donnerstag (26.Mai) 15.15 Uhr in der Straße "Holzweg". Vermutlich beim Ausparken stieß ein Unbekannter gegen den grauen Corolla und fuhr anschließend davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Fußgänger angefahren

Am Freitag (27.Mai) gegen 17.00 Uhr stieg ein 41-jähriger Mann aus Biebertal an der Bushaltestelle "Steinstraße" aus einem Bus aus und beabsichtigte die Marburger Straße zu Fuß überqueren. Dabei touchierte ein unbekannter Radfahrer, der vom Wiesecker Weg kommend in Richtung John-F.-Kennedy-Platz fuhr, den 41-Jährigen. Der Biebertaler stürzte und verletzte sich leicht. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bei Ausweichmanöver Audi beschädigt

Ein 63-jähriger Mann aus Gießen in einem Hyundai befuhr am Samstagmorgen (28.Mai) gegen 08.40 Uhr die Gießener Straße in Wieseck in Richtung Gießen. In Höhe der Hausnummer 122 kam ihm ein unbekanntes, rotes Fahrzeug entgegen, welches zum Teil auf dem Fahrstreifen des Gießeners fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Hyundai-Fahrer nach rechts aus und touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Rangieren BMW touchiert

Zwischen Freitag (27.Mai) 09.00 Uhr und Sonntag (29.Mai) 17.30 Uhr touchierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Pater-Delp-Straße vermutlich beim Rangieren einen geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem grauen 5er BMW zurückkam, war dieser an der hinteren Tür der Beifahrerseite beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Peugeot bei Parkmanöver angefahren

Am Sonntag (29.Mai) zwischen 16.00 Uhr und 18.15 Uhr beschädigte ein Unbekannter offenbar bei einem Parkversuch in der Straße "Ringallee" einen in Höhe der Hausnummer 62 geparkten Peugeot. Als der Besitzer zu seinem grauen 208 zurückkam, war dieser am hinteren, linken Radkasten beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Ein- bzw. Ausparken Mercedes touchiert

Zwischen Mittwoch (25.Mai) 16.30 Uhr und Donnerstag (26.Mai) 11.30 Uhr touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken auf einem Parkplatz in der Falltorstraße in Lützellinden einen geparkten Mercedes. Als der Besitzer zu seinem schwarzen C200 zurückkam, war dieser an der hinteren, rechten Seite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall beim Spurwechsel

Am Freitag (20.Mai) gegen 18.30 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau aus Gießen in einem VW den linken Fahrstreifen der Marburger Straße. Als die VW-Fahrerin auf die Linksabbiegerspur wechselte, übersah sie das Fahrzeug eines bislang Unbekannten und streifte es. Die VW-Fahrerin fuhr zu einem nachfolgenden Parkplatz, jedoch fuhr der Unbekannte weiter. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell