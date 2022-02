Zeugenaufruf nach Blitz-Einbruch in Klein-Linden

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Gießen:

Bei einem wenige Minuten dauernden Einbruch auf einen Supermarkt im Heerweg in Klein-Linden hatten es die Diebe auf Zigaretten abgesehen. Am frühen Freitagmorgen schlugen sie mit einem festen Gegenstand eine Scheibe des Gebäudes ein. Im Verkaufsraum griffen sie sich Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro und steckten diese in eine Art Stoffbeutel.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Beide Tatverdächtigen trugen eine schwarze Gesichtsmaske, Handschuhe und eine dunkle Hose. Während ein Mann schwarze Oberbekleidung und dunkle Schuhe mit Reflektoren trug, hatte sein Komplize ein dunkelrotes Oberteil an.

Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe mit einem Auto flüchteten und sucht nach Zeugen: Wer hat den Einbruch heute Morgen beobachtet? Wem sind an dem Supermarkt zur genannten Zeit Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen? Wer hat nach 00.30 Uhr ein schnell fahrendes Auto im Klein-Linden beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Sabine Richter, Pressesprecherin

