Zeugenaufruf nach Raub in Gießen+Ladendetektivin verfolgt verdächtige Männer+Sachbeschädigung an Schule+Diebstahl von Kennzeichen und Rasenmäher+Frau nach Unfall schwerverletzt+weitere Unfallfluchten

Gießen: Zeugenaufruf nach schweren Raub

Die Polizei sucht nach einem schweren Raub von Sonntagfrüh in der Ludwigstraße nach Zeugen. Gegen 00.55 Uhr rempelte ein Unbekannter einen 31-jährigen Mann aus Gießen an und griff in dessen Hosentasche, um offenbar die Geldbörse herauszuziehen. Der Gießener hielt daraufhin den Arm des Unbekannten fest und in der Folge kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf sprühte der Täter mit Pfefferspray und konnte daraufhin mit der Geldbörse des 31-Jährigen fliehen. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine sportliche Figur und kurz rasierte Haare. Er trug eine rot-schwarze Trainingsjacke. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Verdächtigen machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Ladendetektivin verfolgt verdächtige Männer

Einer Ladendetektivin fielen am Samstagvormittag drei verdächtige Männer in einem Baumarkt in der Pistorstraße auf. Als das Trio die Frau entdeckte, wurde es offenbar misstrauisch und verließ das Geschäft. Anschließend gingen die Männer, gefolgt von der Zeugin, in einen Lebensmittelladen in der Ferniestraße. In dem Geschäft trennten sie sich, so dass die Detektivin nur einem Mann folgte. In der Kosmetikabteilung steckte er Zahnbürstenköpfe und Kosmetika im Wert von etwa 250 Euro ein. Als der Verdächtige an der Kasse lediglich eine Flasche Wasser zahlte, informierte die Frau die Polizei. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen kontrollierten die Polizisten die drei Verdächtigen im Alter von 31, 21 und 44 Jahren. Die Zahnbürstenköpfe, Kosmetika und weiteres mutmaßliches Diebesgut konnten bei ihnen sichergestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten das Trio wieder.

Gießen: Schuleingangstür beschädigt

Unbekannte hinterließen an der Eingangstür einer Schule in der Westanlage etwa 200 Euro Sachschaden. Zwischen 16.00 Uhr am Freitag und 16.00 Uhr am Samstag beschädigten sie das Glas der Tür. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Kennzeichen gestohlen

Auf beide Kennzeichen (GI-W 177) eines geparkten BMW hatten es Unbekannte in der Bänninger Straße abgesehen. Sie montierten zwischen 20.15 Uhr am Samstag und 08.25 Uhr am Sonntag die Kennzeichen des schwarzen Kombi, der auf dem Parkplatz vor einer Apotheke stand, ab. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib der Kennzeichen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Laubach: Rasenmäher weg

Einen Rasenmäher ließen Unbekannte in der Straße "Im Katzengraben" mitgehen. Unbekannte stahlen am Samstag zwischen 09.30 und 17.30 Uhr das blaue Gartengerät der Firma Makita aus einem Vorgarten. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Autofenster eingeschlagen

500 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Daimler nach einer Sachbeschädigung in der Grünberger Straße. Unbekannte schlugen am Samstag zwischen 00.45 und 06.00 Uhr die Dreiecksscheibe des Chrysler ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mit Holzstuhl zugeschlagen

Am sogenannten "Dönerdreieck" im Asterweg gerieten Samstagfrüh gegen 04.40 Uhr zwei Männer in Streit. Im Verlauf einer handfesten Auseinandersetzung schlug ein Unbekannter einen am Boden liegenden 23-jährigen Mann aus Gießen mit einem Stuhl auf den Kopf und flüchtete. Wer hat die Auseinandersetzung im Asterweg beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555.

Gießen: Brille und Uhr bei Auseinandersetzung beschädigt

Ein Angestellter geriet Freitagabend mit zwei Bewohnern der Asylunterkunft in der Rödgener Straße, zwei 23-Jährige aus Algerien und Pakistan in Streit. Als ein 18-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dem Angestellten zu Hilfe kam, griffen ihn die beiden Asylbewerber an. Daraufhin mischte sich ein 26-jähriger Sicherheitsdienstmitarbeiter ein. Im Gerangel wurde dann die Brille und die Uhr des 26-Jährigen beschädigt. Nachdem sich einer der Beteiligten nicht an sein erteiltes Hausverbot hielten, musste dieser in der Zelle einer Polizeiwache übernachten.

Gießen: Kulturbeutel aus PKW gestohlen

In der Rödgener Straße stahlen Unbekannte aus einem geparkten Seat einen Kulturbeutel. Am Freitag zwischen 08.30 Uhr und 14.30 Uhr schlugen sie ein Fenster des schwarzen Ibiza ein und griffen nach dem schwarzen Beutel. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Heuchelheim: Audi touchiert Einen lauten Knall hörte ein Zeuge Donnerstagfrüh gegen 02.40 Uhr in der Ludwigstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar bei einem Parkmanöver einen geparkten Audi und flüchtete anschließend. Der Schaden an der Beifahrerseite des grauen A6 Avant wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Audi beschädigt

Trotz Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro fuhr ein Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Egerländer Straße einfach weiter. Der Verursacher touchierte zwischen 18.00 Uhr am Freitag und 09.00 Uhr am Montag einen geparkten silberfarbenen Audi. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 064f1/7006-3755.

Lich: Auf Ölspur weggerutscht

Ein Kradfahrer ist am Sonntagabend auf einer Ölspur weggerutscht. Gegen 19.35 Uhr war der 16-Jährige aus Wettenberg mit seinem Motorrad auf der Landstraße 3047 von Frankenbach nach Fellinghausen unterwegs. In einer Rechtskurve glitt das Fahrzeug auf einer Ölspur weg und der Jugendliche stürzte zu Boden. Bei dem Unfall verletzte sich der 16-Jährige leicht. Sein Fahrzeug ließ er von einem Unternehmen abschleppen. Wer kann Hinweise auf den Verursacher der Ölspur machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Parkplatzrempler am Bürgerhaus

Nach einem Parkplatzrempler am Bürgerhaus in der Gießener Straße sucht die Gießener Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte dort am Sonntag zwischen 15.15 und 17.15 Uhr bei einem Parkmanöver einen geparkten Skoda und flüchtige anschließend. Der Schaden an dem grauen Skoda wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Grünberg: 54-Jährige nach Unfall schwerverletzt

Eine Schwerverletzte und zirka 9.500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalles in der Frankfurter Straße. Eine 54-jährige Frau kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Am Freitagabend, gegen 19.20 Uhr, war die Autofahrerin auf der Frankfurter Straße von Grünberg nach Laubach unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn kam die Frau in einer Rechtskurve mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Sie überschlug sich und rutschte eine Böschung hinunter. Dort blieb ihr Fahrzeug auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte Frau befreiten Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen kam sie in eine Klinik. Ein Unternehmen schleppte das beschädigte Auto ab. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte über die Vollsperrung des Streckenabschnittes.

