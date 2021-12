Jetzt teilen:

Pressemeldungen vom 02.12.2021:

Zeugensuche nach Geldautomatensprengung in Langgöns

Langgöns: Kennzeichen in Burbach entwendet - Möglicherweise weiterer PKW beteiligt

Wie bereits berichtet, kam es am frühen Donnerstagmorgen (02.12.2021, gegen 02.25 Uhr) zu einer Sprengung eines Geldautomaten in einer Filiale eines Geldinstitutes in der Moorgasse in Langgöns. Die Täter hatten dabei Festsprengstoff benutzt und einen hohen Schaden verursacht.

Zeugen hatten berichtet, dass sich an dem dunklen Audi, mit dem die Täter flüchteten, ein Kennzeichen aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein (SI) befand. Bei weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es sich dabei um das Kennzeichen SI-PN861 handelt. Diese Kennzeichen wurden offenbar unmittelbar vor der Tat in der Hickengrundstraße in Burbach-Holzhausen (Lahn-Dill-Kreis) entwendet. Offenbar wurden die Kennzeichen dann an dem dunklen Audi, mit dem die Täter unterwegs waren, befestigt.

Die Ermittler konnten zudem feststellen, dass ein weiterer PKW gegen 02.30 Uhr in der Nähe der Bankfiliale in Langgöns unterwegs war. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich dabei um Komplizen der Täter handelt. Möglich ist aber auch, dass es sich dabei um wichtige Zeugen handelt, die zufällig dort vorbeifuhren.

Die mit dem Fall befasste Gießener Kriminalpolizei sucht Zeugen, die möglicherweise in der Nacht zum Donnerstag in Burbach-Holzhausen etwas beobachtet haben. Wichtig sind auch Zeugen, die in Langgöns Hinweise zu einem zweiten PKW geben können.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

