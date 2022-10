Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Pressemeldungen vom 15.10.2022:

Zwei Kräder entwendet - Unklare Besitzverhältnisse + Scheibe beschädigt - Verdächtiger festgenommen + Rollerfahrer schwer verletzt

Gießen: Zwei Kräder entwendet - Unklare Besitzverhältnisse

Offenbar zwischen Montag und Mittwoch (10. bis 12.10.2022) haben Unbekannte in der Friedrich-Naumann-Straße gleich zwei Kräder entwendet und in der Nähe wieder "entsorgt". Ein Zeuge hatte die Polizei am Mittwochmorgen verständigt und mitgeteilt, dass Unbekannte seinen Piaggio Roller entwendet hatten. Unweit des "Tatortes" konnte der Roller jedoch bereits am Mittwoch wieder aufgefunden werden. Bei den ersten Ermittlungen fanden die Polizeibeamten neben der Piaggio einen weiteren Roller der Marke Keeway. Der schwarzrote Roller wurde offenbar ebenfalls entwendet und beschädigt dort abgestellt. Vermutlich hatten die Täter versucht, das Fahrzeug kurzzuschließen und wegzufahren. Schwierig gestalteten sich jedoch die Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen des Keeway Rollers. Das Versicherungskennzeichen war eingetragen, während die Fahrgestellnummer des schwarzroten Rollers offenbar nie zugelassen war. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Angaben zu den Besitzverhältnissen des Keeway - Rollers, der ebenso wie der andere Roller der Marke Piaggio vor einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Naumann-Straße stand, machen können. Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Scheibe beschädigt - Verdächtiger festgenommen

In der Wilhelmstraße hat eine männliche Person am Samstag, gegen 00.50 Uhr eine Scheibe eines Sanitätshauses beschädigt und so einen Schaden von etwa 700 Euro verursacht. Zeugen hatten das mitbekommen und die Polizei angerufen. Durch diesen Hinweis konnte der mutmaßliche Täter, ein 23- jähriger Afghanischer Asylbewerber festgenommen werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Abgelenkt und Sparschwein entwendet

Ein etwa 24 Jahre alter Mann hat am Samstag, gegen 15.20 Uhr, in der Bahnhofstraße ein Sparschwein entwendet. Der Unbekannte hatte einen Imbiss betreten und einen Verkäufer abgelenkt. Als der Mann freie Bahn hatte, nahm er das Sparschwein an sich und rannte davon. Zeugen versuchten vergeblich den Mann zu verfolgen. In dem silberfarbenen Behältnis befanden sich etwa 250 Euro. Der Dieb soll schmal und ca. 180 Zentimeter groß sein. Er soll dunkelblonde auffallend fettige Haare und ein auffälliges Muttermal an der rechten Wange haben. Bekleidet war er, so die Zeugen, mit einer "Kappa" Basecap und einer grünen Winterjacke. Möglicherweise war er in Begleitung einer Frau und eines Kindes. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Fahrrad aus Kellerraum entwendet

Knapp 500 Euro war ein Fahrrad wert, das Unbekannte am Donnerstagnachmittag aus einem Kellerraum in der Wolfstraße entwendeten. Die Unbekannten waren unbemerkt in den Kellerraum des Mehrfamilienhauses in der Wolfstraße gekommen und holten sich dort das Rad der Marke Feldmeier. An dem Rad befindet sich ein Fahrradkorb. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Renitenter Ladendieb

Gewalttätig wurde ein Ladendieb am Freitag, gegen 18.00 Uhr, im Seltersweg. Der Unbekannte hatte zwei Jacken im Wert von ca. 500 Euro gestohlen und rannte davon. Ein Ladendetektiv hatte das mitbekommen, holte den Mann ein und hielt ihn fest. Dem Dieb gelang es sich los zu reißen und den Zeugen umzustoßen. Die Jacken konnten in der Nähe gefunden werden. Der Dieb konnte unerkannt entkommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Verdeckt aufgeschnitten

Wenige Euro haben Diebe zwischen Donnerstag und Samstag aus einem Cabrio im Gießener Eulenkopf entwendet. Die Täter hatten das Verdeck aufgeschnitten und dann aus dem Fahrzeuginneren die geringe Bargeldmenge entwendet. Der Schaden liegt bei 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Auto mit roter Farbe beschädigt

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte einen PKW in einer Tiefgarage im Weisenberger Ring in Großen-Linden mit roter Farbe beschädigt. Die Unbekannten hinterließen an der rechten Fahrzeugseite die Farbe und verursachten so einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Baumaschinen und Werkzeuge entwendet

In der Londorfer Straße in Grünberg haben Unbekannte zwischen Mittwoch und Freitag Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Diebe hatten dazu einen Container aufgebrochen und sich dann bedient. Der angerichtete Schaden liegt bei 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Baustelle auf B 49 offenbar schlecht zu erkennen

Am späten Freitagabend fuhr ein 40 - jähriger Aßlarer mit seinem PKW in eine Schutzblanke im Bereich einer Baustelle. Dabei entstand an seinem PKW ein Schaden von etwa 8.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr auf der B 49 in Höhe der Anschlussstelle Uniklinikum. Offenbar war die dort eingerichtete Baustelle zu diesem Zeitpunkt nicht beleuchtet und war für den Fahrer wahrscheinlich schlecht zu erkennen. Nach dem Unfall wurde die Beleuchtung wiederhergestellt. Die Ermittlungen müssen nun ergeben, warum die Beleuchtung nicht funktionierte.

Wettenberg: Rollerfahrer schwer verletzt

Offenbar angetrunken unterwegs war ein Rollerfahrer am Freitag, gegen 22.30 Uhr, in der Berliner Straße in Wißmar. Der 59 - Jährige war in Richtung Hainerweg unterwegs und verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Roller. Er stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Offenbar stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Ein erster Test ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Staufenberg: Auto bleibt auf dem Dach liegen

Am Freitag, gegen 22.40 Uhr, landete ein Auto auf der Landesstraße 3146 zwischen Mainzlar und Treis auf dem Dach. Offenbar war der 18 - Jährige Fahrer in einer Kurve zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der PKW, ein VW Caddy, überschlug sich und bleib auf dem Dach liegen. Bei dem unverletzten Fahrer ergab sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht, dass er zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen Wert von fast einem Promille. Er musste mit zur Blutentnahme.

Gießen: Unfallflucht in der Klinikstraße - Taxi gesucht

Am Freitag, gegen 13.50 Uhr, touchierte ein Pkw in der Klinikstraße in Höhe der Hausnummer 10 einen am rechten Fahrbahnrand geparkten anderen Pkw. Dessen Nutzerin war zu diesem Zeitpunkt gerade dabei ein erforderliches Parkticket zu ziehen und konnte nur noch ein sich entfernendes Taxi wahrnehmen. Ein Schaden auf der Beifahrerseite im Bereich des Außenspiegels dürfte hierbei an dem flüchtigen Fahrzeug entstanden sein.

Hungen: Offenbar über Schaufel gefahren

Einen Schaden von 5.000 Euro hatte ein Skoda nach einem Unfall am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 3007 zwischen Hungen und Nonnenroth. Der 32 - Jährige Fahrer des Skoda war gegen 16.45 Uhr in Richtung Nonnenroth unterwegs, als der Unfall passierte. Vermutlich lag eine Schaufel auf der Straße. Nicht bekannt ist, wer die Schaufel dort verlor. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell