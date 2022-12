Das erwartet die Besucher heute beim Schlossgrabenfest

Wenn sich ungewohnt karnevaleske Klänge am Schlossgraben ausbreiten, liegt das an einer Premiere: Die Darmstädter Fastnachtsvereine treten unter dem Motto "Alle unner aaner Kapp" erstmals nach der Corona-Pause wieder auf. Am Sonntag übernehmen sie ab 14.44 Uhr auf der Merck-Bühne für gut zwei Stunden die Regentschaft auf dem Karolinenplatz.