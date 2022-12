Noch zwei tolle Schlossgrabenfest-Tage in Darmstadt

Zu Letzteren darf man den Belgier Milow zählen, der am Samstag ab 21.30 auf der Merck-Bühne auftritt. Der sympathische Songschreiber und Gitarrist aus Antwerpen steht für gefällige Popsongs zum Mitwippen und -schnippen. Seit rund 15 Jahren ist er auf internationalen Bühnen unterwegs, nachdem ihn seine Coverversion des Hits "Ayo Technology" bekannt gemacht hatte. Vielen deutschen Fans dürfte er seit seiner Mitwirkung in der TV-Show "Sing meinen Song" 2019 ein Begriff sein. In Darmstadt wird er unter andrem die Songs seines aktuelle Albums "Nice to Meet You" vortragen.