Prozess um Giftanschlag an TU: Plädoyers erwartet

Darmstadt (dpa/lhe) - . Im Prozess um den Giftanschlag an der Technischen Universität Darmstadt wird voraussichtlich an diesem Dienstag (9.00 Uhr) im Darmstädter Landgericht plädiert und möglicherweise auch das Urteil verkündet. Die Angeklagte, eine ehemalige Studentin aus Mainz, die laut Ärzten eine paranoide Schizophrenie hat, legte am vergangenen Verhandlungstag ein Geständnis ab.