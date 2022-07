60 neue staatlich geprüfte Erzieher

Ausgelassen: Die neuen Erzieher singen bei der Feier in Breitscheid ihr selbst einstudiertes Lied. Foto: Gewerbliche Schulen Dillenburg

BREITSCHEID/DILLENBURG - Nach zwei intensiven Ausbildungsjahren haben gut 60 staatliche geprüfte Erzieherinnen und Erzieher in der Mehrzweckhalle in Breitscheid ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Hinter ihnen liegt der Besuch der Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik, an den Gewerblichen Schulen Dillenburg. Stellvertretende Abteilungsleiterin Manuela Bangert ging auf die Vielseitigkeit der Studierenden, deren Offenheit, Motivation, Interesse und Wissbegierde ein. Danach verabschiedeten sich die Klassenleiter mit persönlichen Worten von ihren Klassen und überreichten die Zeugnisse.

Die Feier selbst war komplett von den Studierenden geplant, organisiert und umgesetzt worden. Familie und Freunde überzeugten sich so von einem Teil der erworbenen Kompetenzen. So lagen die Planung des Ablaufs, die musikalischen und die Wortbeiträge, die Dekoration, das Fingerfood-Buffet und die Moderation ausschließlich in der Hand der Studierenden.

Nach dem theoretischen Teil der Ausbildung gehen die staatlich geprüften Erzieherinnen und Erzieher jetzt in sozialpädagogische Einrichtungen in der Region, um dort ihre Ausbildung mit dem Berufspraktikum zu vervollständigen.