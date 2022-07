Abschlusszeugnisse an der Fritz-Philippi-Schule

Zur feierlichen Zeugnisvergabe der Klassen 9A, 9B und 10 R treffen sich Schüler und Lehrer der Fritz-Philippi-Schule in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde. Foto: Axel Deußer

BREITSCHEID - Zur feierlichen Zeugnisvergabe haben sich die Schüler der Klassen 9A, 9B und 10 R der Fritz-Philippi-Schule Breitscheid in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde getroffen. Bürgermeister Roland Lay (parteilos) sagte in seiner Rede hervor, nach zwei Jahren Corona-Zeit sei schon die Möglichkeit zu öffentlichen Feiern ein Grund zur Freude.

Schulleiter Herbert Jochmann, der in diesen Tagen in den Ruhestand verabschiedet wird, betonte die große Verantwortung von Elternhaus und Schule im Hinblick auf die Erziehung und Bildung der jungen Absolventen. Die Klassenlehrerinnen Mandy Schneider und Silke Neikes sowie Klassenlehrer Tobias Adam erzählten manche Anekdote aus der Schulzeit, erinnerten aber auch an die Eigenverantwortung der Schüler auf ihrem weiteren Weg in Ausbildung und Beruf. Die Feierstunde wurde musikalisch und mit einem Sketch eingerahmt. Beiträge zum Programm hatten die Schüler aus den Abschlussklassen selbst einstudiert.