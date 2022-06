Alexander Beer (CDU) ist zurückgetreten

Jetzt teilen:

BREITSCHEID - Alexander Beer sitzt nicht mehr für die CDU in der Breitscheider Gemeindevertretung. Der Christdemokrat ist am Montag nach der Parlamentssitzung, in der er in einem von ihm eingereichten Antrag keine einzige Stimme seiner Partei erhielt, zurückgetreten. Das teilte er am Freitagmorgen per Mail mit.

Beer, ehemaliger Vorsitzender der Gemeindevertretung, begründet diesen Schritt mit einem Bibelzitat, das er oben auf den Rücktritt geschrieben habe: "Und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Hause oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen."

Alexander Beer war bei der Kommunalwahl im März vergangenen Jahres - auf Listenplatz 13 - mit dem fünftbesten Ergebnis in die Gemeindevertretung eingezogen. Da die CDU vier Sitze im Gemeindevorstand und zehn in der Vertretung hat, sind in der Breitscheider Politik 14 der 21 Kandidaten aktiv. Erster Nachrücker ist Daniel Triesch. Abwickeln muss diese Personalie jetzt Wahlleiter Jan Heckmann.