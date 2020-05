Als Koch und Pfarrer viel von der Welt gesehen

Pastor Stancke auf Hausbesuch: Bis zu elf Zulu-Gemeinden im Kirchenkreis Ekhombela in Kwa-Zulu Natal hat er als Pastor etwa 70 Kilometer südlich von Swaziland betreut. Foto: Horst Stancke

Herborn/Breitscheid (hjb). Pfarrer Horst-Martin Stancke aus Breitscheid geht in den Ruhestand. In Corona-Zeiten ist es nicht so einfach, einen Termin für seine Verabschiedung zu finden. Offiziell ist er bis Ende August noch im Pfarrdienst, allerdings wird der Geistliche ab Juni bereits im Urlaub sein. 17 Jahre war Stancke als Seelsorger in Breitscheid und in Medenbach tätig. Von Westerburg über verschiedene Länder, zuletzt Südafrika, führte sein Lebensweg in den Westerwaldort.

Aufgewachsen ist Horst-Martin Stancke in Westerburg. "Mein Jugendtraum war es Koch zu werden, die Welt zu bereisen und Sprachen zu lernen", sagt Stancke. In Limburg an der Lahn machte er seine Lehre als Koch. Mit siebzehn Jahren zog es ihn nach München: "In einem großen Hotel begann ich meine Gesellenzeit". Weitere Stationen waren London, Berlin, Toronto (Kanada) und die Bermudas. "Sich den Wind der weiten Welt um die Nase wehen zu lassen, ist einfach faszinierend und schön", erzählt der scheidende Pfarrer.

Die Frage nach tieferem Sinn in seinem Leben wurde vordringlich. "Ich wusste auch, dass ich nicht immer nur von einem Ort zum andern reisen wollte. Meine Fragen brachten mich zum Beten. Tisch- und Abendgebete waren mir zwar bekannt, aber jetzt war mein Beten doch anders - persönlicher. Ich konnte Gott ganz ehrlich meine Fragen sagen und ich hatte den Eindruck, dass er hörte. Er war da, ganz nah bei mir, in meinem Hotelzimmer". Dieses Beten war der Beginn eines neuen Lebensabschnitts.

Fotos Pastor Stancke auf Hausbesuch: Bis zu elf Zulu-Gemeinden im Kirchenkreis Ekhombela in Kwa-Zulu Natal hat er als Pastor etwa 70 Kilometer südlich von Swaziland betreut. Foto: Horst Stancke Horst Martin Stancke und Ehefrau Sabine im Pfarrgarten in Breitscheid: "Wir müssen uns erst einmal ohne Gemeindearbeit an einem neuen Ort einleben". Foto: Horst Stancke 2

"Nach dem Abschluss der Hotelfachschule in Berlin, erlebte ich Gottes Führung ans Missionsseminar in Hermannsburg. Dort wollte ich Theologie studieren und dann auf jeden Fall wieder ins Ausland gehen", erinnert sich Stancke. Bis zum ersten theologischen Examen dauerte es sieben Jahre. Danach ging es ins Vikariat für je ein Jahr nach Hildesheim und nach Miami. Das zweite theologische Examen folgte und anschließend reiste er 1990 nach Südafrika aus. "Zulu lernte ich für ein Jahr an der Uni in Durban und dann war es soweit: Ich wurde Pastor von bis zu elf Zulu-Gemeinden im Kirchenkreis Ekhombela in Kwa-Zulu Natal, etwa 70 Kilometer südlich von Swaziland."

In Südafrika lernte Horst-Martin Stancke seine Frau Sabine kennen: "Sie war von Beruf Erzieherin und lebte damals in einer christlichen Gemeinschaft im Odenwald (OJC). Gemeinsam war sie mit einer Freundin auf der Reise durchs Land", sagt Stancke. Das Ehepaar heiratete in Deutschland und blieb noch ein paar Jahre in Afrika. Mit drei Kindern kam das Ehepaar 1999 aus Afrika zurück.

Stancke war mit einer halben Stelle als Pfarrer für dreieinhalb Jahre in Bischoffen-Wilsbach in der Nähe vom Aartalsee tätig. Mit der anderen halben Stelle war er als Regionalbeauftragter für das evangelisch-lutherische Missionswerk in Niedersachsen (ehemals Hermannsburger Mission) für die Region aktiv.

Findige Kirchenvorsteher holen den Pfarrer

Dass Stancke Pfarrer in Breitscheid wurde, lag an findigen Kirchenvorstehern, die ihn geworben haben: "Gegen Ende unserer Zeit in Wilsbach hörten Kirchenvorsteher aus Medenbach davon, dass wir wegen Schließung der Pfarrstelle und Ende unseres Vertrags dabei waren, Wilsbach zu verlassen. Sie kamen dorthin und fragten an, ob wir uns vorstellen könnten, die Pfarrstelle in Breitscheid zu übernehmen, denn Pfarrer Herbert Volk war schon in Gladenbach und die Stelle vakant." Beworben hatte sich der Seelsorger also nicht auf die Stelle. Die Anfrage sei wohl eher eine Fügung Gottes gewesen. So kam die Familie mit vier Kindern im Januar 2003 nach Breitscheid.

Von Anfang an war Horst-Martin Stancke beeindruckt von dem guten Miteinander in den Gemeinden und im Dekanat. Besonders freut ihn, dass der 2006 gegründete Männerkreis mit 20 und mehr Männern schon 14 Jahre lang besteht. 2010 begannen die etwas anderen Gottesdienste "GoDi anders". Sie finden seitdem immer am Monatsende in Breitscheid und Medenbach statt.

Auf die Frage, woran er sich noch in ein paar Jahren gerne zurückerinnern wird, sagt der Seelsorger: "Ganz klar an das Miteinander an der Basis in der Gemeinde, das uns entgegengebrachte Vertrauen, die schönsten Gottesdienste mit Groß und Klein, die ich je gefeiert habe, und die Menschen, die uns als Familie in guten uns schweren Zeiten begleitet haben".

Mit dem Ruhestand beginnt ein neuer Lebensabschnitt: "Meine Frau und ich müssen uns erst einmal ohne Gemeindearbeit, in einer neuen Wohnung und an einem neuen Ort einleben." Familiäres liege bei vier Kindern und den Enkeln immer an, zudem wolle man weiter das Tanzen lernen, gemeinsam wandern und Freundschaften intensiver pflegen. Als Pfarrer i.R. möchte Stancke noch eine Fremdsprache lernen. "Mal abwarten, was möglich sein wird - alles in Gottes Hand".