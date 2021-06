Jetzt teilen:

Allenthalben sind am Donnerstag im Dillgebiet besonders bedrohlich wirkende Wolke gesichtet worden. Sie "haben teilweise dramatische Formationen gebildet, so auch in unserem Westerwaldort Medenbach", schreibt unser Leser Siegbert Werner zu seinem Bild, bei dem man den Eindruck gewinnt, als würden die Wolken nach der Erde greifen. Foto: Siegbert Werner