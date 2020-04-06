Montag, 06.04.2020 - 15:00
3 min
Am Bürgertelefon liegen Gelbe Säcke und Kfz-Zulassung vorn
Von Katrin Weber
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BÜRGERTELEFONE
Fast alle Kommunen im Norden des Lahn-Dill-Kreises haben Bürgertelefone zur Corona-Krise eingerichtet. Dort erhalten die Anrufer Hinweise und Unterstützung - etwa, wenn um Einkaufshilfe geht. Nachfolgend die Rufnummern der Bürgertelefone und Internetseiten:
Dillenburg: 0 27 71-89 64 44; www.dillenburg.de
Herborn: 0 27 72-70 87 08; www.herborn.de
Haiger: 0 27 73-81 19 50; www.haiger.de
Breitscheid: 0 27 77-9 13 30; www.gemeinde-breitscheid.de
Driedorf: 0 27 75-9 54 20; www.driedorf.de
Eschenburg: 0 27 74-91 50; www.eschenburg.de
Greifenstein: 0 27 79-9 12 40; www.greifenstein.de
Mittenaar: 0 27 72-96 50 10; www.mittenaar.de
Sinn: 0 27 72-50 07 50; www.gemeinde-sinn.de
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