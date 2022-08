Auf der "Hub" speisen und übernachten mit Tower-Blick

Wer auf dem Breitscheider Flugplatz-Hotel im "Boardinghouse" in "Gate 4" übernachtet, der wird von einem Wasserflugzeug begleitet. Foto: Heinrich Jud

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREITSCHEID - Übernachten und Speisen mit Blick auf die Start- und Landebahn - das geht nach langer Auszeit inzwischen auf der Breitscheider "Hub" wieder. Da ist auf der einen Seite das "Boardinghouse", auf der anderen Seite das Restaurant "Zum Cockpit".

Das an der Nordseite des Verkehrslandeplatzes zur Landesstraße hin gelegene Hotel, das jahrelang leer stand und zusehends zu verfallen drohte, ist wieder am Start. Die Herberge mit ihrer markanten Architektur wieder herzurichten und auf Vordermann zu bringen, war ein Herzensanliegen des neuen Eigentümers Henner Jud. Dem Piloten gehören auch das angrenzende Restaurant, die Werft und die Flugschule.

Nach monatelangen Umbauarbeiten zeigt sich das "Boardinghouse Breitscheid", wie es jetzt offiziell heißt, inzwischen komplett saniert. Im ersten Stockwerk der Herberge stehen zehn Einzel- und Doppelzimmer zur Auswahl. Letztere sind mit einer eigenen kleinen Einbauküche ausgestattet. Jede Einheit, die als "Gate" bezeichnet wird, verfügt über einen Balkon mit Flugplatz-Blick. Und die Deko zeigt, dass man sich auf einem Airport befindet. Gäste können an einem Terminal rund um die Uhr einchecken.

Auch das neben der Übernachtungsstätte gelegene Flughafen-Restaurant erstrahlt nach mehrmonatiger Umbauzeit in neuem Glanz. Das Interieur wurde komplett modernisiert beziehungsweise erneuert, die Architektur des Innenraums geändert und angepasst. Dazu kommt eine Außenterrasse mit Blick auf das Flugfeld. Von hier aus lässt sich das motor- und vielleicht auch fallschirmfliegerische Geschehen am Himmel und am Boden bequem verfolgen.

Von der Terrasse auf

das Flugfeld blicken

Als Betreiber des Ristorantes mit dem beziehungsgerechten Namen "Zum Cockpit" konnte die Familie Demir gewonnen werden. Die Gastronomen Kadir Demir, seine Ehefrau Gülcan und Junior Efekan stammen aus Frankenberg und betreiben dort bereits ein Speiselokal. Die Speisekarte ist mediterran dominiert, beinhaltet aber auch ein Angebot an gutbürgerlicher, deutscher Küche.

Jud hatte für das Restaurant den Namen "Food Hangar" angepeilt, die neuen Pächter haben sich dann aber "Zum Cockpit" ausgesucht. Die Gaststätte ist täglich von 11.30 bis 22 Uhr geöffnet, ab September ist dienstags Ruhetag.