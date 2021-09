Ausflug zur "Königin der Instrumente" in vier Kirchen

Barockes Prachtstück: Organist Sebastian Köhler spielt sonst in der Bicken. Während des "Orgel-Ausflugs" aber greift er in Breitscheids evangelischer Kirche in die Tasten des 1789 erbauten Instruments. Er wechselt sich dort mit Dekanatskantorin Andrea Zerbe ab. Foto: Benjamin Gail/Ev. Dekanat an der Dill

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN/BREITSCHEID - Fünf Kirchenmusiker hatten für den "Tag der Orgel" am Sonntag und zum "Jahr der Orgel 2021" zu einem passenden Ausflug durch das evangelische Dekanat an der Dill eingeladen. Sie gaben zu verschiedenen Zeiten in den Kirchen in Schönbach, Breitscheid, Burg und Herbornseelbach kleine Orgelkonzerte.

In Schönbachs evangelischer Kirche begrüßte Pfarrerin Susanne Klein-Gessner am Nachmittag etwa 40 Besucher vor der "Königin der Instrumente". Die interessierten Gäste erfuhren, dass die Schönbacher Orgel gar nicht für dieses Gotteshaus vorgesehen war. Ursprünglich stand die Barock-Orgel mit den Engelsputten im einstigen Jagdschlösschen Neuhaus zwischen Donsbach und Burg. Erst 1762 kam die Orgel als Aufkauf in die Kirche des heutigen Herborner Stadtteils.

Propsteikantorin Petra Denker eröffnete den Orgelausflug in Schönbach mit Werken von Bruhns, Sweelinck und Mendelssohn. Zum Abschluss des 40-minütigen Konzertes spielte sie eine Uraufführung: Die "Toccata piccola" von Bernhard Herzog, die als Auftragswerk zum Deutschen Orgeltag am 12. September 2021 komponiert worden ist.

Fotos Barockes Prachtstück: Organist Sebastian Köhler spielt sonst in der Bicken. Während des "Orgel-Ausflugs" aber greift er in Breitscheids evangelischer Kirche in die Tasten des 1789 erbauten Instruments. Er wechselt sich dort mit Dekanatskantorin Andrea Zerbe ab. Foto: Benjamin Gail/Ev. Dekanat an der Dill Anspruchsvolles Programm: Miyoung Jeon brilliert in Burg mit klassischen Werken. Foto: Benjamin Gail/Ev. Dekanat an der Dill 2

Die fünf Kirchenmusiker

tauschen die Orgelbänke

An der zweiten Station des "Orgel-Ausflugs" ließen Organist Sebastian Köhler aus Bicken und Dekanatskantorin Andrea Zerbe wenig später das barocke Instrument von 1789 in der evangelischen Kirche in Breitscheid erklingen. Sie spielten im Wechsel Werke von Franz Tunder, Dietrich Buxtehude und Paul Kickstat.

"Der barocke Orgelprospekt in Breitscheid ist original erhalten geblieben", erklärte Zerbe und fügte an: "Das Instrument zeigt, was in den zurückliegenden 200 Jahren passiert ist. Denn längst ist neben dem barocken Orgelgehäuse ein moderner Orgel-Anbau in den 1950er-Jahren erfolgt, der von Förster & Nicolaus aus Lich gebaut wurde."

Der "Orgel-Ausflug" war auch für die Kirchenmusiker mit Entdeckungen verbunden. Denn alle tauschten ihre reguläre Orgel mit einer ihnen vorher völlig unbekannten. Miyoung Jeon, die sonst in der Margarethenkirche in Ewersbach spielt, entlockte der kleinen Burger Orgel eine besondere Klangvielfalt.

"Die Orgel in Burg ist eine Orgel mit Zungenregister", sagte Jeon. Damit sind Pfeifen gemeint, die platzsparend verbaut wurden und einen eher rauen Klang haben. Hinter den zinnglänzenden Prospektpfeifen verbergen sich insgesamt 482 Pfeifen.

Jeon spielte in Burg Werke von Johann Sebastian Bach, Girolamo Frescobaldi und Nicolaus Bruhns.

Manche Besucher reisen

zu allen vier Konzerten mit

Den Schlusspunkt des "Orgel-Ausflugs" setzte Regina Zimmermann-Emde am frühen Abend mit einem kammermusikalischen Programm in Herbornseelbach. Das Instrument in der dortigen Kirche ist eine völlig überarbeitete Orgel aus dem Jahr 1975.

Die Orgel war ursprünglich eine Rassmann-Orgel, die 1884 von Gustav Rassmann gebaut wurde. Der Orgelprospekt und die alten erhaltenen Register mit eher süßklingenden Flöten stehen heute unter Denkmalschutz.

Zimmermann-Emde spielte Werke von Johann Sebastian Bach sowie Zsolt Gárdonyi und endete mit einem Schlusschoral zu "Bleib bei mir Herr, der Abend bricht herein (EG 448)", bei dem die Konzertbesucher mit Masken mitsingen durften. Dekanatskirchenmusikerin Zerbe zeigte sich mit der Premiere des Formats "Orgel-Ausflug" zufrieden. Ein stabiler Kern an Besuchern hatte es sich nicht nehmen lassen, alle vier Konzerte anzuhören.